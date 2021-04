Πολλοί θεώρησαν πως η περσινή σεζόν των Νάγκετς ήταν τυχαία λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούσαν λόγω του κορονοϊού και του γεγονότος πως στη φούσκα του Ορλάντο δεν υπήρχαν έδρες.

Το Ντένβερ έφτασε μέχρι τους τελικούς Δύσης, εκεί όπου ζόρισε τους Λέικερς και ο περισσότερος κόσμος ήθελε να δει αν είναι... πυροτέχνημα ή αν θα έχει συνέχεια το εγχείρημα τους.

Φέτος το Ντένβερ είδε τον 2ο κορυφαίο παίκτη του μετα τον Γιόκιτς, τον Μάρεϊ να παθαίνει ρήξη χιαστού, είδε τον βασικό Μπάρτον να τραυματίζεται, ωστόσο δεν το έβαλε κάτω

Το καλοδουμένο Ντένβερ του MVP Γιόκιτς και του coach Μάικ Μαλόουν.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ τραυμαατίστηκε στις 13 Απρίλη στην ήττα των Νάγκετς από τους Ουόριορς και πολλοί πίστεψαν πως το Ντένβερ θα επηρεαστεί και θα πέσει στη συνέχεια.

Ο Καναδός γκαρντ ήταν ένα όπλο για την ομάδα του Μαλόουν, το οποίο απασφάλισε στα περσινά playoffs κάνοντας απίθανα πράγματα μέχρι τους τελικούς Δύσης.

Είναι ο 2ος καλύτερος παίκτης της ομάδας μετά τον Γιόκιτς και φέτος είχε 21.2 πόντους και 4.8 ασίστ πριν υποστεί ρήξη χιαστού, σε μια σοκαριστική είδηση για τις ελπίδες των Νάγκετς.

Οι Νάγκετς έδειξαν χαρακτήρα και ψυχική δύναμη σαν ομάδα από τον τραυματισμό του Καναδού και μετά. Φανέρωσαν πως η εξαιρετική δουλειά των τελευταίων χρόνων του Μαλόουν συνεχίζεται. Το οικοδόμημα των Νάγκετς στηρίζεται σε σταθερά θεμέλια και δεν επηρεάζεται ακόμα και με απώλεια σημαντικού παίκτη για τη λειτουργεία της ομάδας.

Από τη στιγμή που ο Μάρεϊ τραυματίστηκε, οι Νάγκετς μετρούν 6 νίκες και μόλις μία ήττα από το Γκόλντεν Στείτ. Το Ντένβερ βέβαια καλείται να παίξει για λιγο καιρό χωρίς τον Μπάρτον που τραυματίστηκε κόντρα στους Ουόριορς πριν λίγες μέρες.

Οι Νάγκετς παίζουν όμορφο μπάσκετ σε όλη τη σεζόν και η ανταλλαγή που έφερε τον Άαρον Γκόρντον στην ομάδα, δείχνει να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Από τη στιγμή που ο Γκόρντον πήγε στους Νάγκετς την trade deadline, έχει δέσει απίστευτα με τους υπόλοιπους βασικούς του Ντένβερ. Η πεντάδα αποτελούμενη από Μάρεϊ-Μπάρτον-Πόρτερ-Γκόρντον-Γιόκιτς έριχνε 48 πόντους στους αντιπάλους τους όταν πατούσε μαζί παρκέ.

Και τώρα χωρίς Μάρεϊ, οι Νάγκετς συνεχίζουν σε υψηλά στάνταρ απόδοσης, παίρνοντας περισσότερα πράγματα από Μόρις, Καμπάτσο και Ντοζίερ που πρέπει να συνεργαστούν για να γεμίσουν τα παπούτσια του άτυχου Μάρεϊ.

Οι Νάγκετς κάνουν εντυπωσιακά πράγματα, βρίσκονται στην 4η θέση της Δύσης παρά τα προβλήματα τραυματισμών και ο πρώην φόργουορντ των Μάτζικ δείχνει να είναι το... κομμάτι που τους έλειπε. Αλληλοσυμπληρώνονται έξοχα με τον Joker στο ζωγραφιστό.

Το Ντένβερ λειτουργεί έξοχα στον επιθετικό τομέα και είναι 4ο με 115.5 πόντους μέσο όρο, ενώ κάνει σπουδαία δουλειά και στην κυκλοφορία μπάλας, τη δημιουργία, έχοντας 27.2 ασίστ ανά παιχνίδι. Έτσι είναι δεύτερο σε όλο το ΝΒΑ.

O Σέρβος παικταράς ξέρει καντάρια μπάσκετ και δεν σταματά ποτέ να μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό όταν παίζει. Μέχρι στιγμής μετρά 262 πόντους (10ος), 11.6 ριμπάουντ (6ος) και 8.7 ασίστ (5ος).

Είναι ένας playmaker σε κορμί… σέντερ και έχει πρωταγωνιστήσει σε αμέτρητα highlights, όχι για κάποιο κάρφωμα του, αλλά για τις πάσες που μοιάζουν να φεύγουν από τα χέρια του Μάτζικ Τζόνσον ή του Στιβ Νας. Αρκετές φορές σου δίνει την αίσθηση πως έχει… μάτια στην πλάτη. Είναι εκείνο το σημείο που σκέφτεσαι «πως γίνεται ένας ψηλός και άχαρος τύπος να κάνει τόσο… αρρωστημένες πάσες;».

Ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα σε πολλές επιθέσεις των Νάγκετς μπορεί να σε βρει με όποιον τρόπο θέλει και κάνει μάγκες τους συμπαίκτες του, κάτι που στάθηκε από τη πρώτη στιγμή και ο Άαρον Γκόρντον που νιώθει ότι βάζει τα πιο εύκολα καλάθια της καριέρας του λόγω Γιόκιτς.

Είναι πρώτος σε double double στην ιστορία του Ντένβερ, ενώ είναι μοναδικός σέντερ ever με 50 triple double μετά τον απίθανο Τσάμπερλεϊν.

Ετοιμάζεται να πάρει στα χέρια του το πρώτο βραβείο MVP στην καριέρα του, κάνει απίθανα πράγματα και δεν είναι τυχαίο πως σε ένα ειδικό στατιστικό θύμισε Γιάννη Αντετοκούνμπο (MVP τις 2 τελευταίες σεζόν).

