Δεν είχε αντίπαλο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέναντι στους Μπλέιζερς. Ο Greek Freak έκανε τρομερά πράγματα κόντρα στο Πόρτλαντ τελείωσε το ματς με 47 πόντους, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 τάπες, 18/21 εντός πεδιάς, 11/13 βολές και 0/3 στα τρίποντα.

Με αυτόν τον τρόπο άνοιξε το δρόμο στη νίκη των ελαφιών με 127-109, πετυχαίνοντας season high με τους 47 πόντους.

Το gazzetta.gr μάζεψε όλα τα μεγάλα ματς του Γιάννη Αντετοκούνμπο φέτος και τα παρουσιάζει.

Ο ηγέτης των Μπακς έχει φορτώσει με 47 πόντους καλάθι αντίπαλης ομάδας για άλλη μια φορά φέτος. Το είχε κάνει κόντρα στους Σανς στην ήττα της ομάδας του με 125-124.

Τότε ο Greek Freak είχε 15/23 δίποντα, 0/4 τρίποντα και 17/21 βολές. Ματσάρα είχε κάνει και απέναντι στο Ντιτρόιτ όπου είχε 43 πόντους με 17/24 σουτ και 7/9 βολές.

Όπως καταλαβαίνουμε αυτή ήταν και η πιο γεμάτη εμφάνιση του φέτος, αφού κόντρα στους Πίστονς είχε 9 ριμπάουντ, ενώ με τους ήλιους μέτρησε 11.

Giannis Antetokounmpo is the 2nd player in NBA history to go 18-18 on two-pointers in a game, joining Wilt Chamberlain, who went 18-18 on Feb. 24, 1967 against the Baltimore Bullets. pic.twitter.com/hxHOy2AN2R

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 3, 2021