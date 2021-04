Σε... άγρια κατάσταση ήταν ο Greek Freak κόντρα στους Μπλέιζερς.

Ο Γιάννης είχε 47 πόντους, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 τάπες, 18/21 εντός πεδιάς, 11/13 βολές και 0/3 στα τρίποντα, ενώ μέτρησε 18/18 δίποντα σε μια απίθανη επίδοση.

Η νίκη ήρθε εύκολα και έτσι ο ηγέτης των Μπακς κατάφερε να γράψε ιστορία, αφού έγινε ο 2ος παίκτης με 18/18 δίποντα σε ματς ΝΒΑ μετά τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν. Ο θρυλικός ψηλός είχε 18/18 στις 24 Φλεβάρη του 1967 κόντρα στους Μπούλετς.

Ο Αντετοκούνμπο συνεχίζει να βάζει το όνομα του δίπλα σε τεράστιους παίκτες και δείχνει πως για αυτό το παιδί δεν υπάρχει ταβάνι. Ο Γιάννης είναι... σεληνιασμένος και φέτος και παλεύει με όλες του τις δυνάμεις για άλλο ένα βραβείο MVP.

Giannis Antetokounmpo is the 2nd player in NBA history to go 18-18 on two-pointers in a game, joining Wilt Chamberlain, who went 18-18 on Feb. 24, 1967 against the Baltimore Bullets. pic.twitter.com/hxHOy2AN2R

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 3, 2021