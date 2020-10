Άντονι Ντέιβις: Μπροστά σε μια απόφαση που επηρεάζει το ίδιο εκείνον και τον ΛεΜπρον

Οι Λέικερς είναι πρωταθλητές στο ΝΒΑ και αυτό το δεδομένο είναι μια εβδομάδα περίπου που το επεξεργαζόμαστε. Μετά από μια πολύ άσχημη σεζόν πέρυσι και 10 ολόκληρα χρόνια, όλα τα κομμάτια μπήκαν στην θέση τους και το πρωτάθλημα επέστρεψε στο Λος Άντζελες.

Για να γίνει αυτό αποδείχτηκε πανηγυρικά ότι δεν έφτανε ο ΛεΜπρον Τζέιμς. Ο «Βασιλιάς» χρειαζόταν βοήθεια και η βοήθεια αυτή έφτασε από την Νέα Ορλεάνη. Ο Άντονι Ντέιβις, μετά από 7 χρόνια και μια πόλη που τον λάτρευε, πήρε την δύσκολη απόφαση και ζήτησε να φύγει. Αμέσως ο κόσμος γύρισε εναντίον του και τίποτα δεν ήταν εύκολο. Βίωσε ένα δύσκολο εξάμηνο, πριν τελικά το περσινό καλοκαίρι καταλήξει στο Λος Άντζελες και τους Λέικερς.

Πλέον, οι σταρ στην ομάδα ήταν δύο και ο AD βρήκε αμέσως ρόλο και άρχισε να κυριαρχεί με την νέα του ομάδα, ακριβώς όπως έκανε και με την παλιά του, όντας ένας από τους καλύτερους ψηλούς της λίγκας εδώ και αρκετά χρόνια.

Τελείωσε την κανονική διάρκεια της σεζόν με 26.1 πόντους, 9.3 ριμπάουντ, 2.3 μπλοκ και 1.5 κλεψίματα κατά μέσο όρο και έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να επιστρέψουν στην κορυφή της Δύσης οι Λέικερς και να συνεχίσουν δυνατά και αθόρυβα στα Playoffs της λίγκας.

Με τους Τζέιμς και Ντέιβις να κάνουν εκπληκτικούς Τελικούς, οι Λέικερς έφτασαν σχετικά εύκολα στον τίτλο. Λίγες στιγμές μετά την κατάκτηση και ακόμα με τον ιδρώτα και τα δάκρυα να είναι νωπά, ο AD έκανε μια δήλωση, που δεν άρεσε σε κανέναν στο Λος Άντζελες.

Ο AD μένει ελεύθερος φέτος, μετά το τέλος της σεζόν και ρωτήθηκε για το αν έχει σκεφτεί τι θα κάνει στο μέλλον.

«Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω. Είχα πολύ ωραίο χρόνο εδώ στο Λος Άντζελες αυτή την πρώτη χρονιά. Μόνο χαρά υπήρχε. Μέσα στους επόμενους μήνες, θα δούμε τι θα κάνω. Εννοώ ότι δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά γι' αυτό έχω τον μάνατζερ μου, θα το συζητήσουμε και θα βρούμε λύση».

Μια δήλωση ήταν αρκετή για να κάνει άπαντες στους Λέικερς να... μουδιάσουν. Είναι φανερό ότι τίποτα δεν θα είχε γίνει αν ο Ντείβις δεν είχε πάρει την απόφαση να μετακομίσει στο Λος Άντζελες. Η έλλειψη σιγουριάς από μέρους του για την συνέχεια της καριέρας τους είναι κάτι, που είναι φυσιολογικό, να προκαλεί κάποιοι ανησυχία σε όλους και κυρίως στον ΛεΜπρον. Το πιο... ανησυχητικό είναι ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που έδειξε τέτοιες προθέσεις ο άσος των Λέικερς.

Ήταν 5 Νοεμβρίου του 2019 όταν ο AD είχε κάνει μια δήλωση, που και πάλι είχε ακουστεί περίεργα.

Lakers star Anthony Davis on possibility of playing for hometown Chicago Bulls in future: “I mean, I am a free agent next year ... but we will see.” pic.twitter.com/Y377w1AlAQ

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) November 5, 2019