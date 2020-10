Tελικά έδωσαν πολλά οι Λέικερς για ν' αποκτήσουν τον Ντέιβις; (infographic)

«Οι Λέικερς ανακοίνωσαν την άφιξη του Άντονι Ντέιβις στο Λος Άντζελες και την αποχώρηση των Λόνζο Μπολ, Τζος Χαρτ, Μπράντον Ίνγκραμ για τους Πέλικανς, στους οποίους έδωσαν και τα δικαιώματα του Ντε' Άντρε Χάντερ, συν δύο ακόμα draft picks», αυτά στοίχισε ο Άντονι Ντέιβις στους Λέικερς για να αφήσει την Νέα Ορλεάνη και να μετακομίσει στο Λος Άντζελες. Αυτά θυσίασαν οι Λέικερς για να κάνουν δικό τους έναν παίκτη, που κυρίως ήθελε ο ΛεΜπρον Τζέιμς στο πλευρό του γιατί πίστευε ότι θα κατάφερνε να δώσει αυτά που έλειπαν από την ρακέτα της ομάδας του.

Δεν ήταν λίγοι που άνοιξαν την κουβέντα και σχολίασαν αν αυτά που έδωσαν οι Λέικερς για να πάρουν τα δικαιώματα του AD ήταν μεγάλη... θυσία. Τέτοιου είδους απαντήσεις έρχονται κυρίως μέσα στο παρκέ και ο Ντέιβις δεν θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερο θόρυβο. Αισίως οι Λέικερς είναι στο 3-1 κόντρα στους Χιτ και είναι μια ανάσα από την επιστροφή στον θρόνο του «Βασιλιά». Η ομάδα του Λος Άντζελες αποφάσισε να μπει ξανά στο παιχνίδι του πρωταθλητισμού, πήρε τον ΛεΜπρον Τζέιμς, αλλά γρήγορα άπαντες κατάλαβαν ότι ένας... κούκος δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη. Η αποτυχία της πρώτης σεζόν έκανε επιτακτική την ανάγκη για ενίσχυση και τι ενίσχυση.

Ο Ντέιβις είχε πειστεί ότι θέλει αυτή την πρόκληση, πήγε κόντρα σε μια ομάδα και έναν Οργανισμό που τον στήριξε και τον αγάπησε, αλλά στο τέλος της ημέρας ήξερε ότι το επόμενο βήμα ήταν στο Λος Άντζελες. Ο ΛεΜπρον σχεδόν τον... απαίτησε και οι δυο τους ένωσαν τις δυνάμεις τους δείχνοντας από την αρχή ότι ο στόχος είναι ένας και μοναδικός. Ο τίτλος και το πρωτάθλημα ήταν κυκλωμένα και ακόμα και η πανδημία δεν κατάφερε να το αλλάξει αυτό. Ο ΛεΜπρον από την αρχή έκανε ξεκάθαρο ότι θέλει να αγωνιστεί μέχρι το τέλος γι' αυτόν τον τίτλο, έβλεπε την προοπτική της ομάδας του και δεν ήθελε με τίποτα να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Οι Λέικερς έφτασαν μέχρι τα playoffs και η άδικη και σοκαριστική απώλεια του Κόμπι Μπράιαντ έδωσε άλλη διάσταση στην προσπάθεια που έκαναν. Και αν κάποιος περίμενε τις σπουδαίες εμφανίσεις του πάρα πολύ έμπειρου ΛεΜπρον, ο Ντέιβις παίρνει μέρος στα πρώτα playoffs της καριέρα του και αυτό από μόνο του κάνει αυτά που γίνονται στο παρκέ ακόμα πιο μοναδικά.

