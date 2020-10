Άντονι Ντέιβις: Κάνει opt-out και υπογράφει ξανά στους Λέικερς! (pic)

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια στο «The Athletic» ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ δεν πρόκειται να κάνει «opt in» ενόψει της σεζόν 2020-21 (σ.σ. έχει να λάβει 28.751.775 δολάρια) αφού θέλει να διαπραγματευτεί εκ νέου νέο συμβόλαιο.

Ουσιαστικά θέλει να βγει στην free agency αλλά όχι να πάει σε κάποια άλλη ομάδα, παρά μόνο να ανανεώσει με την ομάδα του Λος Άντζελες υπογράφοντας, νέο, πολυετές συμβόλαιο.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο νέος ετήσιο μισθός του αναμένεται να φτάσει τα 37-38 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, ήτοι λίγα... λιγότερα από τα όσα έχει να λάβει ο Λεμπρόν Τζέιμς (39,2 εκ. δολ .το 2020-21 και 41 εκ. δολ. το 2021-22).

Sources: Anthony Davis plans to opt out of contract and re-sign with the Lakers.

Inside Pass on Davis, Lakers/Heat offseasons and more across league at @TheAthleticNBA: https://t.co/P5YRf3Fbzb

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 15, 2020