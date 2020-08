Μπούκερ: Ο αήττητος «δολοφόνος» που αξίζει να ζήσει τα playoffs! (infographic & vids)

Eίναι ένας από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ της λίγκας. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει τρελάνει το ΝΒΑ με τα κατορθώματα του και την μεγάλη ευκολία με την οποία μπορεί να βάλει τη μπάλα στο καλάθι.

Ο Ντέβιν Μπούκερ είναι ένας killer που έχει την ατυχία να παίζει σε μια ομάδα που δεν είναι στο δικό του επίπεδο. Δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στα playoffs, ενώ φέτος παρόλο που σεληνιάστηκε στη… φούσκα και οδήγησε το Φοίνιξ σε ρεκόρ 8-0, ούτε αυτό ήταν αρκετό για να τον στείλουν στα μπαράζ.

Το gazzetta.gr γράφει για τον ηγέτη των Σανς που ποτέ στη ζωή του δεν πέτυχε κάτι χωρίς να μοχθήσει, να παλέψει με όλους τις δυνάμεις του. Ένας γεννημένος... δολοφόνος που περιμένει πως και πως τη στιγμή που θα παίξει στην μεγάλη σκηνή των playoffs!

Αν πούμε πως ο κύριος Ντέιμιαν Λίλαρντ ήταν ο MVP της… φούσκας, τότε σίγουρα πίσω του αξίζουν να βρίσκονται οι Ντέιβιν Μπούκερ και Τι Τζέι Ουόρεν. Ο Ντέβιν όμως είναι μια κατηγορία μόνος του, καθώς άγγιξε τον άθλο. Ο σταρ των Σανς με εκπληκτικές εμφανίσεις έδειξε για ακόμη μια φορά την τεράστια κλάση του και οδήγησε την ομάδα του σε αήττητο ρεκόρ. Οι ήλιοι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις του στο Ορλάντο με 8 νίκες και καμιά ήττα, κάνοντας ότι περνούσε από το χέρι τους για τα μπαράζ. Ωστόσο δεν έφτασε.

Ο Μπούκερ επέδειξε τα χαρακτηριστικά ηγέτη σε όλες τις αναμετρήσεις, αφού ποτέ δεν έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι.

Τελείωσε τη φούσκα με φοβερά νούμερα στο σκοράρισμα, καθώς μέτρησε 30 πόντους, 6 ασίστ και 4.9 ριμπάουντ μέσο όρο σε 8 παιχνίδια. Επιπλέον σούταρε με 50% εντός πεδιάς, θέλοντας να κάνει τα πάντα για να στείλει την ομάδα του στο play in tournament που οδηγεί στα playoffs.

Σε 5 εκ των 8 παιχνιδιών σημείωσε 30+ πόντους, ενώ με τους Πέισερς που έμεινε στους 20, βοήθησε με άλλο τρόπο μοιράζοντας 10 ασίστ σε ένα ωραίο double double.

O... φονιάς με το Νο.0 έκανε όλη την ομάδα να πιστέψει πως μπορεί να βρεθεί στα playoffs. Τους συμπαρέσυρε στον δικό του τρελό ρυθμό και τους έδωσε νοοτροπία νικητή. Οι… ήλιοι έπαιζαν με τρομερή αυτοπεποίθηση στη φούσκα και αυτό ήταν έργο Μπούκερ.

Ο Ντέβιν στη ζωή του δεν έχει περάσει εύκολα, κάτι που συνεχίζεται και στο ΝΒΑ. Τίποτα δεν του χαρίστηκε ποτέ και ποτέ δεν πήγε από τον εύκολο δρόμο.

Η διαδρομή του Ντέβιν Μπούκερ προς το NBA δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Ήταν γεμάτη παγίδες και γενναίες αποφάσεις. Όμως αν κρίνουμε από τα… όργια που έκανε και στη φούσκα, τότε μπορούμε να πούμε ότι ο… καυτός γκαρντ του Φοίνιξ, δείχνει ότι έχει βρει τον δρόμο του προς την καταξίωση.

Ο σταρ των Σανς μεγάλωσε στο Γκράντβιλ του Μίσιγκαν, μαζί με τη μητέρα του σε ένα προάστιο των 15.000 κατοίκων, ενώ περνούσε τα καλοκαίρια του μαζί με τον πατέρα του (έπαιξε στο Missouri αλλά δεν έγινε ποτέ draft), Μέλβιν, στο Moss Point του Μισισίπi. Μια πόλη που κυριαρχούσε το αφροαμερικάνικο στοιχείο, υπήρχε έντονη εγκληματική δράση και η φτώχεια δυσκόλευε τους ανθρώπους.

Το ζευγάρι ποτέ δεν παντρεύτηκε, αφού ο πατέρας του έπρεπε να ασχοληθεί με την επαγγελματική καριέρα του στο μπάσκετ. Όμως ο Μέλβιν πίστευε πως η μητέρα του Ντέβιν, έκανε εξαιρετική δουλειά ως προς την διαπαιδαγώγηση του μικρού Ντέβιν. Δημιούργησε έναν σωστό άνθρωπο και πάντα ήθελε το καλύτερο για τον γιο της. Και το κυριότερο... Ποτέ δεν του απαγόρευσε να βλέπει τον πατέρα του.

Πατέρας και γιος περνούσαν χρόνο μαζί μόνο τα καλοκαίρια. Αυτοί όμως οι τρεις μήνες κάθε χρόνο ήταν αρκετοί για να κολλήσει το… μικρόβιο. Ο μικρός Ντέβιν μεγάλωνε, όπως και η αγάπη του για το μπάσκετ, αφού είχε χτίσει το ιδανικό πρότυπο στο πρόσωπο του πατέρα του.

Οι πολλές δυσκολίες που συνάντησε ο Ντέβιν στο μεγάλωμα του δεν τον πτόησαν και ήρθε η σπουδαία στιγμή που άνοιξαν τα φτερά του.

Τη βραδιά του draft είχε δίπλα του την μητέρα του και τον πατέρα του. Τους δύο ανθρώπους που διαμόρφωσαν την προσωπικότητα του και τον βοήθησαν να γίνει αυτός που είναι σήμερα.

«Την μέρα του draft έκλαιγα από συγκίνηση για τον γιο μου», θυμάται ο Μέλβιν και συνεχίζει: «Ήταν δύσκολο να το εξηγήσω. Είναι μια νύχτα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Προτιμούσα να διαλέξουν τον Ντέβιν στον draft, παρά εμένα», δηλώνει.

Ο Ντέβιν δεν απογοήτευσε το πρότυπο του, τον πατέρα του. Μπήκε στο NBA και πλέον θεωρείται το «πρόσωπο» του Φοίνιξ, ο franchise player και ένας εκ των κορυφαίων σουτέρ και σκόρερ της λίγκας. Ένας σκόρερ που αν ζεσταθεί, μπορεί να βάλει ακόμα και… 70 πόντους.

Ο Μέλβιν θα είναι πάντα περήφανος για τον γιο του, καθώς ζει το όνειρο που είχε από παιδί. Από τα δύσκολα χρόνια με τη μητέρα του στο Μίσιγκαν και την ανώμαλη προσγείωση στο Μισισίπι, μέχρι την «70αρα» μέσα στο TD Garden. Μια διαδρομή όμορφη, μα γεμάτη παγίδες για τον ευαίσθητο Μπούκερ.

Ο Ντέβιν τα κατάφερε και πλέον ανήκει στην... αφρόκρεμα.

Ο γκαρντ των Σανς κόντρα στους Σίξερς με τους 35 πόντους που πέτυχε, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας του Φοίνιξ που βάζει 91 30άρες, ξεπερνώντας τον Ουόλτερ Ντέιβις που το είχε κάνει με την συγκεκριμένη ομάδα σε 90 παιχνίδια. Και όλα αυτά ενώ είναι μόλις 23 ετών.

With 35 points in the Suns' win over the 76ers today, Devin Booker set a new franchise record with 91 30-point games.

The old Phoenix record of 90 was held by Walter Davis, who played for the Suns from 1977-88. pic.twitter.com/irrFxX1D8F

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 11, 2020