Ούτε η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στάθηκε ικανή για τους Μιλγουόκι Μπακς να βγουν από το τέλμα, καθώς γνώρισαν νέα ήττα, αυτήν την φορά από τους Σανς εντός έδρας.

Αν και στο Μιλγουόκι έλεγαν «No Giannis, No Party», έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ούτε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να κάνει κάτι προκειμένου να δώσει την ώθηση για την συμμετοχή της ομάδας (τουλάχιστον) στο Play-In.

Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που η αντίπαλη ομάδα δεν σταματάει να «πυροβολεί» έξω από τα 7.25 μέτρα, μετρώντας στο σύνολο 24/51 τρίποντα. Αυτό ακριβώς έκαναν οι Φοίνιξ Σανς και έφυγαν με τη νίκη από το «Fiserv Forum» του Γουισκόνσιν, υποχρεώνοντας τους Μπακς στο 27-37 με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν ακόμα περισσότερο από την 10η θέση της Ανατολής.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, που ακόμα προσπαθεί να «πατήσει» καλύτερα μετά τον τραυματισμό του στη γάμπα, είχε 22 πόντους με 10/17 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ,1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 32 λεπτά συμμετοχής. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν και αρκετή η απόδοση του προκειμένου να αποσοβήσει την 15η εντός έδρας ήττα σε σύνολο 33 αγώνων στο Μιλγουόκι.

Για τα «Ελάφια» πρώτος σκόρερ ήταν ο Κάιλ Κούζμα με 33 πόντους με 12/21 σουτ εκ των οποίων 6/10 τρίποντα, ενώ άλλους 22 πόντους με 5/8 τρίποντα και 9 ριμπάουντ είχε ο Μάιλς Τέρνερ. Δεν αγωνίστηκαν οι Κένιν Πόρτερ Τζούνιορ, Μπόμπι Πόρτις και Τζέριχο Χιμς λόγω τραυματισμών.

Για τους νικητές Σανς, οι οποίοι έφτασαν στο 37-27 ρεκόρ πατώντας γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ντέβιν Μπούκερ είχε 27 πόντους με 4/7 τρίποντα και 7 ασίστ, ο Τζέιλεν Γκριν 25 πόντους με 10/20 εντός παιδιάς ενώ ο Ρόις Ο' Νιλ σημείωσε άλλους 21 πόντους με 7/11 τρίποντα.

Ο απολογισμός του Γιάννη

Χρόνος Συμμετοχής: 32:00'

Πόντοι: 22

Δίποντα: 10/17

Τρίποντα: 0/1

Βολές: 2/5

Ριμπάουντ: 4-2

Ασίστ: 3

Κλεψίματα:

Λάθη: 4

Τα δωδεκάλεπτα: 30-36, 65-62, 97-100, 114-129.