Οι Σανς πήραν μεγάλο… διπλό στην έδρα των Πέισερς επικρατώντας με 108-123, έχοντας τον Ντέβιν Μπούκερ σε καταπληκτικό βράδυ.

Την τέταρτη τους συνεχόμενη νίκη πανηγύρισαν οι Σανς επικρατώντας εντός έδρας των Πέισερς με 108-123 και τον Ντέβιν Μπούκερ να είναι σε μεγάλη βραδιά.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός παίκτης των φιλοξενούμενων….οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 43 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 35 λεπτά συμμετοχής, ενώ άξιο συμπαραστάτης ήταν ο Γκριν ο οποίος έβαλε 36π.

Τα δωδεκαλεπτα: 36-36, 61-67, 88-96, 108-123

Πιστόνς - Σιξερς: 131-109

Οι Πιστονς επικράτησαν των Σιξερς με 131-109 στην έδρα τους και συνέχισαν στα θετικά αποτελέσματα.

Η ομάδα από το Ντιτρόιτ ήταν κυριαρχία καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, επιβάλλοντας τον δικό της ρυθμό στο παιχνίδι.

Πρώτος σκόρερς για τους νικητές ήταν ο Ρόμπινσον ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Γουόκερ με 16 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-27, 69-60, 104-88,131-109

Μάτζικ - Γουίζαρντς: 136-131

Τεράστια νίκη για τους Μάτζικ κόντρα στους Γουίζαρντς με 136-131 σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε παράταση.

Οι φιλοξενούμενοι, παρότι ήταν πίσω στο σκορ τη μεγάλη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν τα παράτησαν σε κανένα σημείο του αγώνα και μπόρεσαν να επιστρέψουν από το -18 όπου βρέθηκαν στο φινάλε της τρίτης περιόδου. Κάνοντας ένα επιμέρους σερί (27-42) στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, έφεραν το ματς στα ίσια, όμως στην παράταση δεν άντεξαν και ηττήθηκαν με τελικό σκορ 136-131.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ο Σαγκς ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Κουλιμπαλί με 29π.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-26, 63-56, 99-81, 123-123 κ.δ, 136-131

Χοκς - Νετς: 108-97

Το νικηφόρο σερί των Χοκς συνεχίστηκε, αυτή τη φορά επικρατώντας των Νετς με 108-97 και έφτασαν τις οκτώ συνεχόμενες νίκες.

Η ομάδα από την Ατλάντα επέβαλλε την κυριαρχία της στην αναμέτρηση και... φορτσάροντας στην τελευταία περίοδο όπου έτρεξε επιμέρους σκορ (26-18) μπόρεσε να....κλειδώσει το θετικό αποτέλεσμα. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζόνσον ο οποίος τελείωσε το ματς με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μίνοτ με 24π.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-21, 57-50, 82-79, 108-97