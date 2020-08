Οι Σανς πήραν το θρίλερ κόντρα στους Κλίπερς χάρη στο φοβερό buzzer beater του Ντέβιν Μπούκερ.

Πλέον ο ηγέτης του Φοίνιξ μετρά 3 νικητήρια buzzer beater από τη στιγμή που μπήκε στο ΝΒΑ και ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Επιπλέον έπιασε τον Ουόλτερ Ντέιβις στα game-winning buzzer-beaters στην ιστορία των Σανς

An obvious choice. @ConnsHomePlus #MakeItHappen Play of the Game! pic.twitter.com/l9IIQVz2gw

Devin Booker at the buzzer!

Since Booker entered the NBA in 2015-16, he now has 3 game-winning buzzer-beaters, tied with LeBron James for most in the NBA (including playoffs).

Booker also ties Walter Davis for the most game-winning buzzer-beaters in Suns history pic.twitter.com/Qhr68r72m8

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 4, 2020