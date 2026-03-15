Μπούκερ: «Ίσως και στην Ελλάδα...»

booker_x_phoenix_suns
Ο Ντέβιν Μπούκερ μίλησε σε ισπανικό μέσο και απάντησε αν σκέφτεται το ενδεχόμενο να παίξει στην Ευρώπη, είτε να γίνει προπονητής μετά το τέλος της καριέρας του.

Στη mundodeportivo μίλησε ο Ντέβιν Μπούκερ και αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν τόσο το NBA Europe, όσο και το μέλλον του είτε σαν παίκτης, είτε σαν προπονητής.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ των Φοίνιξ ρωτήθηκε για την προοπτική της Ευρώπης και αν θα ερχόταν ο ίδιος, λέγοντας:

«Ίσως να προπονώ, δεν ξέρω αν θα παίξω. Αγαπώ την Ευρώπη. Κάθε καλοκαίρι προσπαθώ να ταξιδεύω εκεί τουλάχιστον για δύο ή τρεις εβδομάδες. Το μπάσκετ χωρίς σύνορα, η εξάπλωση του παιχνιδιού και η δημιουργία μιας άλλης λίγκας εκεί θα ήταν υπέροχα».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε αν έχει κάποια προτίμηση για το πού να προπονεί:

 

«Ομάδες; Πρέπει κάπου να με βάλετε. Ίσως Ισπανία, Μαρμπέγια ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω… Ελλάδα; Πες μου εσύ».

Τέλος μίλησε για την επίσκεψή του στη Βαρκελώνη, τονίζοντας πόσο πολύ του άρεσε:

«Δεν έχω πάει ακόμα στη Μαδρίτη, αλλά έχω ακούσει ότι είναι όμορφη. Έχω πάει στη Βαρκελώνη και πέρασα πολύ καλά εκεί, είναι δίπλα στη θάλασσα».

@Photo credits: _x_phoenix_suns
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     