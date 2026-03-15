Μπούκερ: «Ίσως και στην Ελλάδα...»

Στη mundodeportivo μίλησε ο Ντέβιν Μπούκερ και αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν τόσο το NBA Europe, όσο και το μέλλον του είτε σαν παίκτης, είτε σαν προπονητής.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ των Φοίνιξ ρωτήθηκε για την προοπτική της Ευρώπης και αν θα ερχόταν ο ίδιος, λέγοντας:

«Ίσως να προπονώ, δεν ξέρω αν θα παίξω. Αγαπώ την Ευρώπη. Κάθε καλοκαίρι προσπαθώ να ταξιδεύω εκεί τουλάχιστον για δύο ή τρεις εβδομάδες. Το μπάσκετ χωρίς σύνορα, η εξάπλωση του παιχνιδιού και η δημιουργία μιας άλλης λίγκας εκεί θα ήταν υπέροχα».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε αν έχει κάποια προτίμηση για το πού να προπονεί:

«Ομάδες; Πρέπει κάπου να με βάλετε. Ίσως Ισπανία, Μαρμπέγια ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω… Ελλάδα; Πες μου εσύ».

Τέλος μίλησε για την επίσκεψή του στη Βαρκελώνη, τονίζοντας πόσο πολύ του άρεσε:

«Δεν έχω πάει ακόμα στη Μαδρίτη, αλλά έχω ακούσει ότι είναι όμορφη. Έχω πάει στη Βαρκελώνη και πέρασα πολύ καλά εκεί, είναι δίπλα στη θάλασσα».