Μπούκερ: «Ίσως και στην Ελλάδα...»
Στη mundodeportivo μίλησε ο Ντέβιν Μπούκερ και αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν τόσο το NBA Europe, όσο και το μέλλον του είτε σαν παίκτης, είτε σαν προπονητής.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ των Φοίνιξ ρωτήθηκε για την προοπτική της Ευρώπης και αν θα ερχόταν ο ίδιος, λέγοντας:
«Ίσως να προπονώ, δεν ξέρω αν θα παίξω. Αγαπώ την Ευρώπη. Κάθε καλοκαίρι προσπαθώ να ταξιδεύω εκεί τουλάχιστον για δύο ή τρεις εβδομάδες. Το μπάσκετ χωρίς σύνορα, η εξάπλωση του παιχνιδιού και η δημιουργία μιας άλλης λίγκας εκεί θα ήταν υπέροχα».
Δείτε ΕπίσηςΛέικερς - Νάγκετς: Η «βουτιά» του ΛεΜπρόν
Στη συνέχεια ρωτήθηκε αν έχει κάποια προτίμηση για το πού να προπονεί:
«Ομάδες; Πρέπει κάπου να με βάλετε. Ίσως Ισπανία, Μαρμπέγια ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω… Ελλάδα; Πες μου εσύ».
Τέλος μίλησε για την επίσκεψή του στη Βαρκελώνη, τονίζοντας πόσο πολύ του άρεσε:
«Δεν έχω πάει ακόμα στη Μαδρίτη, αλλά έχω ακούσει ότι είναι όμορφη. Έχω πάει στη Βαρκελώνη και πέρασα πολύ καλά εκεί, είναι δίπλα στη θάλασσα».
🏀 Interesting stuff from Devin Booker about possible future plans in NBA Europe 👀:— Toni Canyameras (@Canyameridis71) March 14, 2026
🇪🇺 “Maybe coach. I don’t know about play”
💰 “¿If I’m interested in investing in a NBA Europe franchise? Yeah, for sure”
☀️ “I’ve been to Barcelona. I had a great time” pic.twitter.com/ijGU8D80Tq
