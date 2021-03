Εκπληκτικός Γιόκιτς: Μοναδικός σέντερ ever με 50 triple doubles μετά τον Τσάμπερλεϊν! (pic & vid)

Φοβερός ήταν ο Γιόκιτς στην εύκολη νίκη των Νάγκετς επί των Μπακς. Ο Joker τελείωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ, γράφοντας ιστορία.

Ο Σέρβος έγινε ο μοναδικός σέντερ στην ιστορία του ΝΒΑ που φτάνει τα 50 triple doubles μετά τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Φυσικά έχει ακόμα δρόμο για να ξεπεράσει τον θρύλο των Λέικερς, των Σίξερς και των Ουόριορς, αφού εκείνος σταμάτησε στα 78.

Nikola Jokic joins Wilt Chamberlain as the only other center in NBA history to record 50 triple-doubles.

Chamberlain finished his career with 78.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 3, 2021