Τεράστιο πλήγμα για τους Νάγκετς σε μια περίοδο που πετούσαν μετά την απόκτηση Γκόρντον και πήγαιναν από νίκη σε νίκη.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ που τραυματίστηκε σοβαρά κόντρα στο Γκόλντεν Στέιτ, υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο. Η μαγνητική έδειξε την μεγάλη ζημιά για την οποία υπήρχαν φόβοι από τις πρώτες στιγμές του τραυματισμού. Έτσι ο Τζαμάλ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Πλέον το Ντένβερ θα έχει 2 point guards διαθέσιμους, τον Μόντε Μόρις και τον Φακούντο Καμπάτσο και μένει να δούμε πόσο θα αντέξει η περιφέρεια του και ενόψει των μεγάλων ματς στα playoffs.

Nuggets star guard Jamal Murray has a torn ACL in his left knee, sources tell @TheAthletic @Stadium .

Jamal Murray was helped off the court after an apparent knee injury with 50 seconds left against the Warriors. pic.twitter.com/sz7akzOiq4

— SportsCenter (@SportsCenter) April 13, 2021