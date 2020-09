Μάρεϊ, Μίτσελ σας ευχαριστούμε για την επική σειρά! (pics & vids)

Η σειρά των Νάγκετς με τους Τζαζ τελείωσε, με το Ντένβερ να παίρνει τη νίκη σε ένα Game 7 που ήταν θρίλερ. Η αλήθεια είναι πως δεν θέλαμε να τελειώσει ποτέ αυτή η σειρά. Και ας περίμεναν και έναν χρόνο οι Κλίπερς τον αντίπαλο τους.

Με αυτόν τον τρόπο οι Νάγκετς έγιναν η 12η ομάδα που επιστρέφει από το 3-1,

Το gazzetta.gr γράφει για τους... εξωγήινους Μάρεϊ και Μίτσελ που μας χάρισαν μια επική σειρά που δεν πήρε το hype που της άξιζε, επειδή οι 2 ομάδες δεν είναι και τόσο εμπορικές.

Ο εξωπραγματικός Μάρεϊ άρχισε να ανεβάζει ρυθμούς από το Game 5. Mάλιστα έγραψε ιστορία στο 5ο και 60 ματς

Οι Νάγκετς επέστρεψαν στην σειρά με τον Τζαμάλ να γίνεται ο πρώτος παίκτης με δύο συνεχόμενα παιχνίδια 40+ πόντων χωρίς να κάνει κάποιο λάθος στο παιχνίδι του.

Μάλιστα σε αυτό το διάστημα αγώνων ξεπέρασε και τον φοβερό Καρμέλο Άντονι που στο Ντένβερ ήταν... τέρας. Ο Καναδός είχε 92 πόντους στα 2 ματς και άφησε πίσω του τον Μέλο που είχε σημειώσει 74 πόντους.

Και πάμε στο Game 6, όπου σημείωσε 50 πόντους. Με αυτό τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης, μετά το 2001 και τον Άλεν Άιβερσον, που έχει στα playoffs τρία συνεχόμενα παιχνίδια με 40 πόντους και πάνω. Ο ηγέτης των Νάγκετς είχε 50,42,50 σε Game 4,5 και 6 αντίστοιχα.

Φυσικά δεν γίνεται να ξεχάσουμε μία από τις κορυφαίες φάσεις στην ιστορία της postseason. Tην απίθανη πιρουέτα 360 μοιρών του Μάρεί. Ένα ποίημα, μια ζωγραφία, ένα έργο τέχνης. Απολαύστε τη.

Can watch this on repeat all day

JAMAL MURRAY 1st player with 3 straight 40-PT playoff games since Iverson in 2001!

Πάμε και στο αντίπαλο δέος. Τον απίθανο Ντόνοβαν Μίτσελ που τα έδωσε όλα, αλλά στο τέλος ξέσπασε σε κλάματα, μην μπορώντας να πιστέψει πως η ομάδα του αποκλείστηκε. Βέβεια με τους... παπάδες που έκανε στη σειρά έγραψε ιστορία και ξεπέρασε τον Στεφ Κάρι.

Τα... όργια άρχισαν στο Game 1 όταν σημείωσε 57 πόντους με 13/13 βολές, 19/33 σουτ, 6/15 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο στα 43' που έμεινε στο παρκέ.

Με αυτή την εμφάνιση, κατάφερε να γίνει ο νεότερος που σκοράρει 50+ πόντους σε αγώνα playoffs έπειτα από τον Μάικλ Τζόρνταν. Επίσης, πέτυχε τους περισσότερους πόντους σε αγώνα playoffs στην ιστορία των Τζαζ, ξεπερνώντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοση που ανήκε στον Καρλ Μαλόουν!

With Game 1 in overtime, @spidadmitchell has 51 points, 8 rebounds and 7 assists.

It's the first 50-point game in a playoff opener since Allen Iverson in 2003.

Mitchell already has Utah's playoff scoring record, breaking Karl Malone's record of 50. pic.twitter.com/wtgcLpRPCG

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 17, 2020