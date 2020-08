Μάρεϊ όπως Καρμέλο και ρεκόρ πόντων για τους Νάγκετς! (pic)

Οι Νάγκετς έχουν βρει έναν τεράστιο πρωταγωνιστή στα playoffs και αυτός είναι Μάρεϊ. Ο Τζαμάλ έχει κάνει δύο θεότρελα παιχνίδια και σε αυτά έχει συνολικά 92 πόντους, γράφοντας ιστορία. Σε δύο παιχνίδια playoffs για τους Νάγκετς το ρεκόρ το είχε ο Καρμέλο Άντονι με 74 πόντους και όπως είναι φανερό, ο Μάρεϊ απλά το συνέτριψε, κάνοντας απίστευτα πράγματα στο παρκέ.

Most points in a two-game span in Nuggets playoff history (via Elias Sports):

Jamal Murray: 92

Carmelo Anthony: 74 pic.twitter.com/TbTvKHKQLD

— SportsCenter (@SportsCenter) August 26, 2020