Κατέθεσε την ψυχή του στο παρκέ και μαζί με τον Τζαμάλ Μάρεϊ μας χάρισαν μία από τις κορυφαίες σειρές όλων των εποχών.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ τα έδωσε όλα και στο Game 7, όμως οι Τζαζ αποκλείστηκαν από τους Νάγκετς.

Ο ηγέτης των Μορμόνων δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του και ξέσπασε μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Donovan Mitchell was emotional after the Jazz lost Game 7. pic.twitter.com/kkxHxeemnA

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 2, 2020