Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Σικάγο Μπουλς με 136-120, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Νίκολα Γιόκιτς. Ο Σέρβος σέντερ σημείωσε 22 πόντους, 17 ασίστ και 14 ριμπάουντ, φτάνοντας τα 182 triple-doubles και προσπερνώντας τον Όσκαρ Ρόμπερτσον στη δεύτερη θέση της ιστορικής λίστας του ΝΒΑ! Στην κορυφή παραμένει ο Ράσελ Γουέστμπρουκ με 207 triple-doubles.
Για τους νικητές, ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε 28 πόντους και 11 ασίστ, ενώ ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Jr. σημείωσε 23 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Μάτας Μπουζέλις πέτυχε 21 πόντους, ωστόσο οι Μπουλς γνώρισαν την τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους.
Τα δωδεκάλεπτα: 36-39, 65-59, 104-97, 120-136.
Μπλέιζερς-Γκρίζλις 122-115
Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (25-28) σημείωσαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις (20-31), επικρατώντας με 122-115. Ο Τζέραμι Γκραντ πέτυχε 29 πόντους, ενώ ο Τζρου Χόλιντεϊ πρόσθεσε 21 πόντους για το Πόρτλαντ, που παρατάχθηκε ξανά χωρίς τον Ντένι Άβντιγια, ο οποίος έχει απουσιάσει από τους τελευταίους τέσσερις αγώνες λόγω προβλήματος στη μέση.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-30, 63-63, 88-96, 122-115.
