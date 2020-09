Νάγκετς - Τζαζ: Τα τελευταία δευτερόλεπτα στο... θρίλερ! (vid)

Νάγκετς και Τζαζ μας χάρισαν μία από τις κορυφαίες σειρές της ιστορίας, με τους Μίτσελ και Μάρεϊ να γράφουν ιστορία.

Το ματς κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, εκεί όπου ο Μίτσελ έκανε λάθος, με το Ντένβερ να φεύγει στον αιφνιδιασμό, αλλά τον Κρεγκ να χάνει το άχαστο.

Οι Τζαζ είχαν την ευκαιρία να κλέψουν την πρόκριση, αλλά η μπάλα δεν έκανε το χατίρι στον Κόνλεϊ στο τρίποντο που επιχείρησε στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

What an ending for Game 7.

Incredible series. pic.twitter.com/4NmE8gyB72

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 2, 2020