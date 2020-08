Ο Μάρεϊ έγινε ο πρώτος, μετά τον Άιβερσον, με 3 συνεχόμενες 40άρες! (vid)

Τι κάνει ο Τζαμάλ Μάρεϊ...

Ο παίκτης των Νάγκετς είναι εκπληκτικός στην σειρά με τους Τζαζ και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Στο τελευταία παιχνίδι είχε ακόμα μια 50άρα και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό έγραψε και πάλι ιστορία. Έγινε ο πρώτος παίκτης, μετά το 2001 και τον Άλεν Άιβερσον, που έχει στα playoffs τρία συνεχόμενα παιχνίδια με 40 πόντους και πάνω.

Στο πρώτο, από την σειρά με τις 40άρες, είχε 50 πόντους, στο επόμενο 42 και τώρα είχε και πάλι 50, με τον Μάρεϊ να είναι αποφασισμένος να εκμεταλλευθεί την καλή του κατάσταση και να αναλάβει δράση.

JAMAL MURRAY

1st player with 3 straight 40-PT playoff games since Iverson in 2001!

50 PTS, 6 AST, 70% FG

42 PTS, 8 AST, 65% FG

50 PTS, 7 AST, 58% FG

pic.twitter.com/EjVkMuEk9t

— Ballislife.com (@Ballislife) August 31, 2020