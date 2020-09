Μάρεϊ και Μίτσελ όπως ΛεΜπρον και Ντουράντ στους Τελικούς του 2017! (pic)

Μάρεϊ και Μίτσελ έγιναν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές στα φετινά playoffs. Οι δύο αντίπαλοι έκαναν διαδοχικές πολύ μεγάλες εμφανίσεις και μαζί κατάφεραν να γράψουν ιστορία.

Αφού έγιναν οι δύο αντίπαλοι με τους περισσότερους πόντους, έγιναν και το πρώτο ζευγάρι με 30+ πόντους κατά μέσο όρο, ενώ σούταραν με 50% ή καλύτερο ποσοστό στην ίδια σειρά των playoffs.

Αυτό το είχαν καταφέρει τελευταίοι οι ΛεΜπρον Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ στους Τελικούς του 2017.

Jamal Murray and Donovan Mitchell became the first pair of players to average 30+ PPG while shooting 50% or better from the floor in the same playoff series since LeBron James and Kevin Durant in the 2017 NBA Finals. pic.twitter.com/4upjHXBpEH

