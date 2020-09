Μάρεϊ-Μίτσελ: Έγραψαν ιστορία και συγκίνησαν τους πάντες στο τέλος (vid)

Ο συγκλονιστικός αγώνας των Νάγκετς με τους Τζαζ έχει τελειώσει, με την ομάδα του Ντένβερ μετά το άστοχο τρίποντο του Κόνλεϊ να έχει πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά των pleyoffs στη Δύση. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ, ηγέτης των Μορμόνων έχει πέσει στο έδαφος και δεν μπορεί να κρατήσει τα δάκρυά του και ο πρώτος που τρέχει να του συμπαρασταθεί και να τον σηκώσει είναι ένας αντίπαλος.

Μιλάμε φυσικά για τον Τζαμάλ Μάρεϊ τον αντίπαλο αλλά και φίλο του, με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο να συγκινεί τους πάντες. Το δίδυμο αυτό ήταν συγκλονιστικό στην σειρά αυτή και μάλιστα έγραψε ιστορία φτάνοντας συνολικά του 475 στα 7 αυτά ματς, τους περισσότερους που έχουν πετύχει δύο παίκτες σε μία σειρά στην ιστορία των playoffs του NBA. Πραγματικά απίστευτοι και οι δύο και με την εμφάνιση, αλλά και με την εικόνα που μας άφησαν στο τέλος.

475 points - the most combined points from a pair of players in a single playoff series in NBA history.

Jamal Murray & Donovan Mitchell embrace in #PhantomCam. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Rk3MJSE5Un

— NBA (@NBA) September 2, 2020