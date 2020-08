Αντετοκούνμπο vs Χάρντεν: Όλο το story της κόντρας των δύο παικταράδων! (vids)

Ματσάρα θα απολαύσουμε απόψε (03:30, Cosmote Sport 4 HD), αφού οι Μπακς θα αντιμετωπίσουν τους Ρόκετς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μονομαχήσει με τον Τζέιμς Χάρντεν και σίγουρα ποτέ οι κόντρες των δύο παιχταράδων δεν σε αφήνουν να... πλήξεις.

Πρόκειται για μια τιτανομαχία μεταξύ των δύο κυρίων που έχουν πάρει στα χέρια τους τα δύο τελευταία βραβεία MVP (το 2018 ο Μούσιας, το 2019 ο Greek Freak).

Με αφορμή το ματς στη... φούσκα του Ορλάντο, το gazzetta.gr θυμίζει το αφιέρωμα του στην κόντρα των δύο σταρ, η οποία ξεκίνησε από το 2014.

Το 2014 λοιπόν σε ένα ματς των Ρόκετς με τους Μπακς, ο Χάρντεν έσπρωξε τον Γιάννη και χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ όπως θα δείτε στο 0:20 του παραπάνω video. Ο Έλληνας φόργουορντ πήγε κοντά του και του είπε κάτι, διώχνωντας τη μπάλα από τα χέρια του.

Ο αστέρας του Χιούστον θέλησε να απαντήσει στον Γιάννη, ωστόσο οι συμπαίκτες του (μεταξύ αυτών και ο Κώστας Παπανικολάου) τον ηρέμησαν και η κατάσταση δεν ξέφυγε, με τον Χάρντεν πάντως να συνεχίζει να τα λέει σε έντονο ύφος στον σταρ του Μιλγουόκι..

Τον Ιανουάριο του 2019 ο Γιάννης πήγε για πάσα και πέτυχε τον Χάρντεν στο κεφάλι, με τον ηγέτη των «ρουκετών» να τονίζει πως δεν χρειάζεται τη συγγνώμη του αντιπάλου του και οτι είδε τι έγινε στο παρκέ.

Ο Greek Freak ανέφερε πως προσπάθησε να βρει στη γωνία τον ελεύθερο συμπαίκτη του και παραδέχθηκε πως η μπάλα χτύπησε με πολλή δύναμη τον «Μούσια».

Στις 21 Αυγούστου του 2019 ο ηγέτης των Ρόκετς, ρωτήθηκε για το γεγονός πως το βραβείο του MVP πήγε στον Γιάννη και όχι σε εκείνον και η απάντηση ήταν «Είναι κάτι που δεν μπορώ να το ελέγξω εγώ (το που θα πάει το MVP). Νομίζω πως τα media δημιούργησαν ένα "παραμύθι" για κάποιον με το που ξεκίνησε η χρονιά και το έλεγαν σε όλη την διάρκειά της».

Στις 24 Οκτώβρη του 2019 το καθαρόαιμο «άτι» των Μπακς έκανε airball σε τρίποντο, με τον Χάρντεν να τον τρολάρει με την αντίδραση του, θέλοντας να πει ότι προστατεύεται από το τούβλο.

Πάμε και στις 6 Φλεβάρη του 2020, τότε που αρχηγοί του All Star Game, έφτιαξαν της ομάδες τους.

Ο Γιάννης θέλησε να πικάρει τον γενιοφόρο ηγέτη της ομάδα του Ντ'Αντόνι, λέγοντας ότι θέλει κάποιον να πασάρει και προτίμησε τον Κέμπα.

Στο All Star Game, ο φόργουορντ των Μπακς σε μια διεκδίκηση της μπάλας, φαίνεται πως βρήκε τον «Μούσια» στο πρόσωπο, μια φάση που σχολιάστηκε πολύ στα αμερικανικά media. Παράλληλα κατά τη διάρκεια του ματς, οι δυο τους είχαν πολλά έντονα τζαρτζαρίσματα.

“I wish I could just run and be 7 foot and dunk...” Harden and Giannis been taking shots at each other

Next matchup on March 25th pic.twitter.com/nqxwm5Q3OD

— BATTLES NB (@BattlesNBA) February 28, 2020