Μπακς: Χωρίς Μπλέντσο και Κόνατον με Ρόκετς (pic)

Απόψε στις 03:30 (Cosmote Sport 4 HD) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα κοντραριστεί με τον Τζέιμς Χάρντεν, σε μια μάχη που περιμένουν οι λάτρεις του ΝΒΑ.

Οι Μπακς θα παίξουν με τους Ρόκετς και θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα μετά τη νίκη επί των Σέλτικς.

Τα... ελάφια δεν θα έχουν στο ματς τόσο τον Έρικ Μπλέντσο όσο και τον Πατ Κόνατον (είχαν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό).

Όμως επιστρέφει στη δράση ο Μάρβιν Ουίλιαμς που μέχρι στιγμής, έχει παίξει 52 ματς τη φετινή σεζόν (τα 11 εξ αυτών με τη φανέλα των Μπακς και τα υπόλοιπα 41 με εκείνη των Χόρνετς).

