Ιστορική στιγμή για τον κόσμο του στίβου, αφού το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2029 ανακονώθηκε πως θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Αφρική και το Ναϊρόμπι της Κένυας.

Σε συνέντευξη τύπου, σήμερα (15/9), η World Athletics προχώρησε σε μία ιστορική απόφαση. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου, Σεμπάστιαν Κόου, ανακοίνωσε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 2029 θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην ιστορία στην Αφρική και το Ναϊρόμπι της Κένυας. Αντίστοιχα, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2031 ανέλαβε να διοργανώσει το Μόναχο.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου, Ναϊρόμπι 2029

Η Αφρική θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά στην ιστορία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου και θα διεξαχθεί στη πρωτεύουσα της Κένυας, το Ναϊρόμπι. Σημαντικός παράγοντας για να παρθεί αυτή η απόφαση, ήταν ότι η πόλη έχει φιλοξενήσει σχετικά πρόσφατα κι άλλες διοργανώσεις, χαμηλότερου όμως επιπέδου. Το 2017 διοργανώθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κ18 και το 2021 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κ20.

Η πόλη είχε καταθέσει επίσημη υποψηφιότητα για την τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 2025, όμως απονεμήθηκε στο Τόκιο. Έτσι το Ναϊρόμπι έκανε νέα βελτιωμένη πρόταση για το 2029 και τα κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη τoυ συμβουλίου της World Athletics.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου, Μόναχο 2031

To Μόναχο κέρδισε τη μάχη για τη διεξαγωγή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου το 2031. Η διοργάνωση θα επιστρέψει για πρώτη φορά ύστερα από 20 χρόνια στη Γερμανία, μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Βερολίνου το μακρινό 2009.

Η Γερμανία έχει δείξει επανειλημμένα ότι μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις με το πάντα δυναμικό παρών του κοινού της να απολαμβάνει τις απίστευτες στιγμές των αθλητών. Πρόσφατα, επί γερμανικού εδάφους, έγινε στο Βερολίνο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2018, το οποίο φιλοξένησε και το Μόναχο, στο Ολυμπιακό του στάδιο, το 2022.

Το επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα διξαχθεί στο Πεκίνο, 10-19 Σεπτεμβρίου 2027. Το 2029 στην Κένυα αλλά και το 2031 στη Γερμανία οι διοργανώσεις θα γίνουν κι αυτές Σεπτέμβριο, ώστε εκείνες οι αγωνιστικές περιόδους να κλείσουν με την σπουδαία αυτή παγκόσμια διοργάνωση του στίβου.