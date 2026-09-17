Δημοσίευμα από το Εκουαδόρ παρουσιάζει τον Τζάστιν Λέρμα ως πιθανό δανεικό στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο, ωστόσο από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ διαψεύδεται ότι υπάρχει συμφωνία με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Μεταγραφικό σενάριο με πρωταγωνιστή τον Τζάστιν Λέρμα και τον ΠΑΟΚ εμφανίστηκε τις τελευταίες ώρες στο Εκουαδόρ, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται από την πλευρά του «Δικεφάλου».

Ο λογαριασμός «MrOFF» υποστηρίζει ότι ΠΑΟΚ και Μπορούσια Ντόρτμουντ έχουν φτάσει σε συμφωνία για τον δανεισμό του 18χρονου επιθετικού τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, το γεγονός ότι ο νεαρός από το Εκουαδόρ δεν έχει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε στην πρώτη ομάδα των Βεστφαλών οδηγεί στην επιλογή ενός δανεισμού, με τον ΠΑΟΚ να παρουσιάζεται ως ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Sin chances en el primer equipo, Justin Lerma dejaría el Borussia Dortmund en enero para irse cedido al PAOK de Grecia. pic.twitter.com/TwbKPwzlbz September 16, 2026

Από την πλευρά των «ασπρόμαυρων», πάντως, διαψεύδεται το συγκεκριμένο σενάριο και πολύ περισσότερο η ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας για τον Ιανουάριο.

Άλλωστε, στη Μικράς Ασίας δεν έχουν λόγο από τα μέσα Σεπτεμβρίου να ανοίξουν δημόσια οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από την επόμενη μεταγραφική περίοδο, με το βάρος να πέφτει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και στο υπάρχον ρόστερ και κάποιες από τις ανανεώσεις των 16 συμβολαίων που λήγουν τον ερχόμενο Ιούνιο!

Το όνομα του Λέρμα είχε ακουστεί και το καλοκαίρι

Ο Λέρμα δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά σε μεταγραφικό σενάριο που αφορά τον ΠΑΟΚ. Το όνομά του είχε πέσει στο τραπέζι και το περασμένο καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, ως μία από τις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θα μπορούσαν να κινηθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Μαζί του είχαν συζητηθεί οι περιπτώσεις του Χρήστου Κώστογλου και του Σαμουέλ Ινάσιο, χωρίς τελικά να προχωρήσει τότε η περίπτωση του 18χρονου από το Εκουαδόρ.

Ο Λέρμα είχε αποκτηθεί από την Ντόρτμουντ το 2023 από την Ιντεπεντιέντε του Εκουαδόρ, με τους Γερμανούς να επενδύουν σε έναν από τους ανερχόμενους ποδοσφαιριστές της χώρας και να τον δεσμεύουν με μακροχρόνιο συμβόλαιο.

Για την ώρα, λοιπόν, το σενάριο περί συμφωνίας για δανεισμό του στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την πλευρά του Δικεφάλου