European Athletics: Υποψήφιος ο Τεντόγλου για αθλητής της χρονιάς
- Οι 10 υποψήφιοι για το πολυπόθητο βραβείο
- Οι νικητές του βραβείου του Αθλητή της χρονιάς τα 5 τελευταία χρόνια
Η European Athletics θα διοργανώσει τα ετήσια βραβεία της για τους κορυφαίους αθλητές του στίβου για το 2026 στη Λοζάνη της Ελβετίας στις 24 Οκτωβρίου. Από τις υποψηφιότητες δεν λείπει η ελληνική παρουσία, με τον Μίλτο Τεντόγλου να είναι υποψήφιος για το βραβείο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή του 2026.
Ο Μίλτος Τεντόγλου διένυσε ίσως την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, κάνοντας νέο ατομικό ρεκόρ και ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ, με άλμα στα 8.66 μ. Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ, έχασε για λίγο την πρώτη θέση στο μεγάλο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες και πήρε τον πρώτο τίτλο στην ιστορία στο Ultimate Championship, στη Βουδαπέστη.
Ο Έλληνας πρωταθλητής, βρίσκεται μέσα σε μία λίστα υποψήφιων αθλητών, που ο καθένας ξεχωριστά «γράφει» τη δική του ιστορία στο άθλημά του.
Οι 10 υποψήφιοι για το πολυπόθητο βραβείο
- Αντι Ντίας Ερνάντες (Ιταλία)
- Κριστιάν Τσεχ (Σλοβενία)
- Αρμάντ Ντουπλάντιτς (Σουηδία)
- Σάιμον Εχάμερ (Ελβετία)
- Μπένσε Χάλατς (Ουγγαρία)
- Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία)
- Μάσιμο Στάνο (Ιταλία)
- Τζανμάρκο Ταμπέρι (Ιταλία)
- Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα)
- Κάρστεν Γουόρχολμ (Νορβηγία)
Οι νικητές του βραβείου του Αθλητή της χρονιάς τα 5 τελευταία χρόνια
- 2025: Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία)
- 2024: Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία)
- 2023: Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία)
- 2022: Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία) και Αρμάντ Ντουπλάντις
- 2021: Κάρστεν Γουόρχολμ (Νορβηγία)
The choice is yours. 🏆
Voting is now open for the Men’s and Women’s European Athlete of the Year!
Choose your 2026 winners and you could win Golden Tracks tickets, signed athlete memorabilia and European Athletics merchandise. 🎟️✨
Vote now 👇https://t.co/92PCHWdGkA… pic.twitter.com/UGfdrbw28p— European Athletics (@EuroAthletics) September 15, 2026
Αξιοσημείωτη είναι η ελληνική συμμετοχή σε ακόμη μία κατηγορία. Η Ελένη Ιακωβάκη είναι μεταξύ των υποψήφιων αθλητριών για το βραβείο Rising Star Γυναικών. Η 17χρονη πρωταθλήτρια κέρδισε άξια τη θέση της στη λίστα, μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κ18 στο Ριέτι της Ιταλίας και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κ20 στο Όρεγκον των ΗΠΑ.
The future of European athletics. 🌟— European Athletics (@EuroAthletics) September 15, 2026
Meet the nominees for the 2026 Men’s and Women’s European Rising Star awards. 🏆
Cast your vote by 28 September for your chance to win Golden Tracks tickets, signed athlete memorabilia and European Athletics merchandise. 🎟️#GoldenTracks… pic.twitter.com/QMRM7xwknc
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