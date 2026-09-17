Η bwin στηρίζει έμπρακτα την Αμυμώνη με την κάλυψη αναγκών σε τρόφιμα

Η bwin στηρίζει ουσιαστικά την Αμυμώνη, εξασφαλίζοντας για τέσσερις μήνες την κάλυψη σημαντικού μέρους των αναγκών σε τρόφιμα του Κέντρου Ημέρας «Ίριδα» και της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Λίλιαν Βουδούρη».

Η bwin ενώνει τις δυνάμεις της με την Αμυμώνη, στηρίζοντας ενεργά την καθημερινότητα των ανθρώπων της και καλύπτοντας μια βασική και σταθερή ανάγκη δύο δομών της έως το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα, η bwin αναλαμβάνει την προμήθεια τροφίμων για το Κέντρο Ημέρας «Ίριδα» και τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Λίλιαν Βουδούρη», ενώ παράλληλα παρέχει απαραίτητες μικροσυσκευές κουζίνας. Πρόκειται για μια προσφορά με διάρκεια, που εξασφαλίζει τη σταθερή κάλυψη καθημερινών αναγκών και αποφορτίζει τον οργανισμό από μέρος των πάγιων λειτουργικών του εξόδων.

Η Αμυμώνη βρίσκεται εδώ και χρόνια στο πλευρό ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και των οικογενειών τους, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την αυτονομία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Η κάλυψη βασικών αναγκών των δομών της επιτρέπει στους ανθρώπους της να παραμένουν επικεντρωμένοι στο σημαντικό έργο τους.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της bwin, με έμφαση σε παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές και διαρκείς ανάγκες και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα.

Η Ιωάννα Μπερίου, Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, δήλωσε: «Μια κοινωνική πρωτοβουλία έχει αξία όταν ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες. Η Αμυμώνη επιτελεί σημαντικό έργο, στηρίζοντας καθημερινά τους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους. Με τη συγκεκριμένη δράση συμβάλλουμε έμπρακτα στη λειτουργία δύο δομών της, καλύπτοντας σταθερές και ουσιαστικές ανάγκες τους».

Από την πλευρά της η Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Fundraising της Αμυμώνης, Χαρίκλεια Μπράτη πρόσθεσε: «Η συνεργασία μας με τη bwin είναι για εμάς μια όμορφη και ουσιαστική σχέση στήριξης, που αποκτά πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα της Αμυμώνης. Η σταθερή προσφορά τροφίμων και μικροσυσκευών, καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των μηνιαίων αναγκών μας και μας βοηθά να συνεχίζουμε με συνέπεια το έργο μας, δίπλα στους ωφελούμενούς μας με πολλαπλές αναπηρίες. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες που τους έχουμε συνοδοιπόρους, πιστεύουν στο έργο μας και επιλέγουν να το στηρίζουν έμπρακτα».

Με τη νέα αυτή δράση, η bwin συνεχίζει να δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στην κοινωνική της προσφορά, στηρίζοντας στην πράξη ανθρώπους και φορείς που το έχουν

ανάγκη.

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