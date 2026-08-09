Ασταμάτητη Ιακωβάκη: Προκρίθηκε στον τελικό των χαμηλών εμποδίων κι έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ!

Η Ελένη Ιακωβάκη βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ και πέρασε στον τελικό των χαμηλών εμποδίων, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20.

Η Ελένη Ιακωβάκη κατάφερε κάτι που δεν είχε καταφέρει καμία άλλη Ελληνίδα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κ20, καθώς προκρίθηκε στον τελικό των χαμηλών εμποδίων με 57.10.

Έτσι, η αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ήταν 57.41 από τις 5 Ιουλίου.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε στην τρίτη θέση, κόβοντας μάλιστα ταχύτητα στα τελευταία μέτρα, από τη στιγμή που ήξερε πως έχει εξασφαλίσει την πρόκριση. Η 17χρονη έκανε ένα σχετικά αργό πρώτο 200άρι κι έτρεξε με όλες της τις δυνάμεις στην τελική ευθεία, σημειώνοντας την 6η επίδοση.

Οι πέντε πρώτες αθλήτριες που πέρασαν στον τελικό κατέβηκαν το φράγμα των 57.00, με τη Μαριάμ Κάρεμ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να σημειώνει, από την τρίτη σειρά, τον γρηγορότερο χρόνο με 56.39.

Επιπλέον, από σήμερα η Ελένη Ιακωβάκη είναι η 6η Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα.