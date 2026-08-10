Η Ελλάδα τερμάτισε στην 8η θέση στον τελικό των 4x200μ. ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, πραγματοποιώντας πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 7:08.15.

Μπορεί να μην ανέβηκαν στο βάθρο των 4x200μ ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, αλλά οι Ανδρέας Βαζαίος, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου και Δημήτρης Μάρκος έκαναν μία εξαιρετική κούρσα. Με χρόνο 7:08.15 τερμάτισαν στην 8η θέση του τελικού, κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ.

Η ελληνική αποστολή ξεκίνησε πολύ καλά την κούρσα, όντας στη δεύτερη θέση. Βέβαια, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, ωστόσο η προσπάθεια των κολυμβητών ήταν μεγάλη καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού.

Οι Έλληνες αθλητές έδωσαν τα δυνατά τους και στο τέλος κατάφεραν να φτάσουν στο τέλος με ένα πολύ καλό χρόνο. Κατέβασαν κατά ένα δευτερόλεπτο τον πανελλήνιο ρεκόρ, μετά από έναν δύσκολο αγώνα.