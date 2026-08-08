Η Άννα Στρούμπου με 10:00.63 βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στον τελικό των 3.000μ. στιπλ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 στο Όρεγκον, πανελλήνιο ρεκόρ και η Δανάη Μπακογιάννη στα 100μ. εμπ.

Η Άννα Στρούμπου πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και στον τελικό των 3.000μ στιπλ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 στο Όρεγκον, βελτιώνοντας εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ του αγωνίσματος στην κατηγορία.

Η 19χρονη αθλήτρια του Χρήστου Παπαχρήστου τερμάτισε σε 10:00.63, που την έφεραν στην 7η θέση, ενώ παράλληλα κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ των 10.06.37, που είχε πετύχει στα προκριματικά.

Πέρασε τα 1.000μ. σε 3:15.88 (11η θέση), τα 2.000μ. σε 6:39.88 (10η), όμως ανεβάζοντας ρυθμό στο τελευταίο χιλιόμετρο, τερμάτισε σε 10:00.63.

Η δρομέας του ΓΣ Κηφισιάς μπορεί να έχασε την ευκαιρία να κατέβει τα 10 λεπτά, έγινε όμως η 8η ταχύτερη Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα.



Τα μετάλλια πήγαν στην Αφρική, η Αλμάζ Γιοχάνις από την Αιθιοπία σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο Κ20 για το 2026 με 9:15.81 έγινε πρωταθλήτρια κόσμου, το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η συμπατριώτισσά της Βοσάνε Ασέφα με 9:30.50 και το χάλκινο η Ανατάσα Τσέπτο από την Κένυα, με 9:37.18.

Νέο πανελλήνιο ρεκόρ και η Μπακογιάννη

H Δανάη Μπακογιάννη με διαφορά μερικών ωρών κατάφερε να πετύχει ξανά πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στα 100μ. εμπ.

Η 17χρονη αθλήτρια του Κολεγίου Αθηνών μετά τα 13.61 του προκριματικού, κατέβηκε στα 13.59 στα ημιτελικά, ολοκληρώνοντας την εξαιρετική σεζόν με ένα ακόμα πανελλήνιο ρεκόρ.

Η Μπακογιάννη έχοντας να συναγωνιστεί αθλήτριες μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας, μπόρεσε να φθάσει σε δύο πανελλήνια ρεκόρ και στη 18η θέση του αγωνίσματος.