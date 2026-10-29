Ο Ναζ Ριντ «έφαγε» πρωτοφανές... άδειασμα από τον προπονητή των Σάρλοτ Χόρνετς, στην ήττα από τους Ντιτρόιτ Πίστονς (97-89), τα ξημερώματα στο NBA.

Ο προπονητής των Σάρλοτ Χόρνετς, Τσαρλς Λι, «άδειασε» με πρωτοφανή τρόπο τον παίκτη του, Ναζ Ριντ, στην ήττα της ομάδας του από τους Ντιτρόιτ Πίστονς με 97-89. Οι νικητές έφτασαν στο 4-1, ενώ οι ηττημένοι υποχώρησαν στο 3-2.

Ο Ριντ, που αποτελεί ένα από τα πιο «βαριά χαρτιά» της Σάρλοτ, στο πρώτο ημίχρονο είχε 7 πόντους και 6 ριμπάουντ σε 12:42 αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο, με την απόφαση του προπονητή του να εγείρει πολλά ερωτηματικά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Τσαρλς Λι, έσπευσε να λύσει κάθε απορία μετά το τέλος της αναμέτρησης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς, ο Ναζ (Ριντ) δεν πληρούσε τα στάνταρ μας στο πρώτο ημίχρονο και στο ημίχρονο πήραμε την απόφαση ότι δεν θα έπαιζε στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά ανυπομονώ να πληροί αυτά τα στάνταρ στον επόμενο αγώνα».

Το πλέον παράδοξο της εν λόγω υπόθεσης είναι το γεγονός πως πριν το τζάμπολ, ο ίδιος ο Λι είχε εκθειάσει τον αθλητή του, λέγοντας: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που έχουμε τον Ναζ (Ριντ) ως μέλος της ομάδας μας. Η επίδρασή του έχει γίνει αισθητή από νωρίς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους... Πριν από μερικές νύχτες, το παιχνίδι ήταν 100-100. Είχαμε χάσει ένα μικρό προβάδισμα και εγώ κάνω το προπονητικό μου πράγμα, ό,τι κι αν είναι αυτό. Αφού τελειώσω, μου λέει απλώς, "Γεια σας παιδιά, χαλαρώστε. Είναι 100-100. 0-0 τώρα. Όλα είναι καλά". Απλώς έφερε αυτή την ηρεμία... ήταν καταπληκτικός για εμάς και είναι πλήρως αφοσιωμένος σε όλα όσα κάνουμε και στις δύο πλευρές του γηπέδου».