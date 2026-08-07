Η Δανάη Μπακογιάννη σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στα 100 μ. εμπόδια, ενώ η Αλεξάνδρα Τσερνόβα έκανε σημαντικό βήμα για τον τελικό της σφυροβολίας.

Η Δανάη Μπακογιάννη συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Όρεγκον, καταρρίπτοντας για 10η φορά μέσα στο 2026 το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας στα 100 μ. με εμπόδια.

Η αθλήτρια της Φωτεινής Κατσινέλη τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της σε 13.61, βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ της (13.64), το οποίο είχε σημειώσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου. Με την επίδοσή της κατέλαβε την 23η θέση στο σύνολο και εξασφάλισε την παρουσία της στον ημιτελικό, που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας.

Η νεαρή Ελληνίδα επιβεβαιώνει τη μεγάλη αγωνιστική της άνοδο, έχοντας πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο τόσο στα εμπόδια της ηλικιακής της κατηγορίας όσο και στα ψηλά εμπόδια, με το βλέμμα στραμμένο πλέον και στις μεγάλες διοργανώσεις του 2027.

Θετικές εντυπώσεις άφησε και η Αλεξάνδρα Τσερνόβα στον προκριματικό της σφυροβολίας. Η 18χρονη αθλήτρια πέτυχε βολή στα 62,41 μέτρα, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στο πρώτο γκρουπ και την όγδοη συνολικά μετά την ολοκλήρωση των δύο προκριματικών γκρουπ.

Παρά την άκυρη πρώτη προσπάθεια, η αθλήτρια του Γιάννη Μπαρλή βρήκε γρήγορα τον ρυθμό της και έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Μετά την προετοιμασία της στη Σάντα Μπάρμπαρα και τις σταθερές εμφανίσεις της μέσα στη σεζόν, θα επιδιώξει να διεκδικήσει μια υψηλή θέση στον τελικό της Κυριακής.