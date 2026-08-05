Ο Αποστόλης Τζαμτζής προκρίθηκε στον τελικό της σφυροβολίας στο Παγκόσμιο Κ20, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ με βολή στα 71,13 μέτρα.

Ο Αποστόλης Τζαμτζής χάρισε στην ελληνική ομάδα την πρώτη πρόκριση σε τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ20, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον τελικό της σφυροβολίας με ατομικό ρεκόρ.

Ο αθλητής του Δημήτρη Παυλίδη πραγματοποίησε βολή στα 71,13 μέτρα στη δεύτερη προσπάθειά του, ξεπερνώντας το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ των 70,51 μ. και «σφραγίζοντας» το εισιτήριο για τον τελικό της Παρασκευής (7/8).

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς ο 19χρονος επέστρεψε φέτος σε υψηλό επίπεδο έπειτα από μια μακρά περίοδο τραυματισμών, που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στις διοργανώσεις του 2024. Το Παγκόσμιο Κ20 αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη διεθνή διοργάνωση της καριέρας του, μετά τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 το 2024.

Ο Τζαμτζής ξεκίνησε τον προκριματικό με βολή στα 69,68 μέτρα, βελτιώθηκε στη δεύτερη προσπάθεια με τα 71,13 μ., ενώ στην τρίτη επιχείρησε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την επίδοσή του, όμως η βολή του ήταν άκυρη.

Στον τελικό της Παρασκευής (7/8) ο νεαρός σφυροβόλος θα επιδιώξει μία ακόμη υπέρβαση, με στόχο μια θέση στην πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης.