Η Αντωνάτου έμεινε εκτός ημιτελικών στα 100 μ., ενώ ο Γεντέκος δεν προκρίθηκε στη σφυροβολία, με αμφότερους να στρέφουν πλέον το βλέμμα στις επόμενες προκλήσεις.

Η Αποστολία Αντωνάτου δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά των 100 μέτρων στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ20, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στα προκριματικά με χρόνο 11.64.

Η 17χρονη σπρίντερ τερμάτισε πέμπτη στην όγδοη προκριματική σειρά, πληρώνοντας κυρίως την όχι ιδανική εκκίνησή της. Όπως παραδέχθηκε και η ίδια μετά τον αγώνα, δεν ήταν τόσο συγκεντρωμένη όσο θα έπρεπε. Με την επίδοσή της κατετάγη 29η στο σύνολο των προκριματικών, ενώ η πρόκριση στον απογευματινό ημιτελικό «έκλεισε» στα 11.57.

Στη σφυροβολία, ο Σωτήρης Γεντέκος δεν κατάφερε να βρεθεί στις θέσεις πρόκρισης από το πρώτο προκριματικό γκρουπ. Ο 18χρονος κατέλαβε τη 10η θέση με καλύτερη βολή στα 67,77 μέτρα, την οποία σημείωσε στην τρίτη και τελευταία προσπάθειά του.

Ο Έλληνας αθλητής ξεκίνησε τον αγώνα με 67,63 μ., συνέχισε με 63,91 μ. και έκλεισε την παρουσία του με τα 67,77 μ., χωρίς να καταφέρει να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό.