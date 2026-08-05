Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20: Αντωνάτου και Γεντέκος εκτός συνέχειας
Η Αποστολία Αντωνάτου δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά των 100 μέτρων στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ20, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στα προκριματικά με χρόνο 11.64.
Η 17χρονη σπρίντερ τερμάτισε πέμπτη στην όγδοη προκριματική σειρά, πληρώνοντας κυρίως την όχι ιδανική εκκίνησή της. Όπως παραδέχθηκε και η ίδια μετά τον αγώνα, δεν ήταν τόσο συγκεντρωμένη όσο θα έπρεπε. Με την επίδοσή της κατετάγη 29η στο σύνολο των προκριματικών, ενώ η πρόκριση στον απογευματινό ημιτελικό «έκλεισε» στα 11.57.
Στη σφυροβολία, ο Σωτήρης Γεντέκος δεν κατάφερε να βρεθεί στις θέσεις πρόκρισης από το πρώτο προκριματικό γκρουπ. Ο 18χρονος κατέλαβε τη 10η θέση με καλύτερη βολή στα 67,77 μέτρα, την οποία σημείωσε στην τρίτη και τελευταία προσπάθειά του.
Ο Έλληνας αθλητής ξεκίνησε τον αγώνα με 67,63 μ., συνέχισε με 63,91 μ. και έκλεισε την παρουσία του με τα 67,77 μ., χωρίς να καταφέρει να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό.
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