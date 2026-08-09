Ο Άγιαξ πέρασε από την έδρα της Τσβόλε με 2-0 χάρη στα γκολ των Μόκιο και Μπραντ και ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν στην Eredivisie.

Ο Άγιαξ ξεκίνησε νικηφόρα το... ταξίδι του στο φετινό ολλανδικό πρωτάθλημα! Ο Αίαντας έφυγε με το «διπλό» (2-0) από την έδρα της Τσβόλε με τους Μόκιο και Μπραντ να βρίσκουν δίχτυα για την ομάδα του Άμστερνταμ.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο και οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα με το σκορ στο 0-0. Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίχτες εξαιτίας της αποβολής του Φλοράνους με απευθείας κόκκινη για αντιαθλητικό φάουλ. Οι «πρωτευουσιάνοι» εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημα και πήραν... κεφάλι στο σκορ με τον Μόκιο στο 76ο λεπτό, έπειτα από την ασίστ του Αροκονταρέ.

Στο 90+5 ο Γιούλιαν Μπραντ, που αποκτήθηκε από την Μπορούσια Ντόρτμουντ έγραψε το τελικό 2-0, ύστερα από την ασίστ του Μίκα Γκοντς, το όνομα του οποίου συνδέεται στενά με την Παρί Σεν Ζερμέν.