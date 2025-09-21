Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Kυρίαρχες οι ΗΠΑ, η θέση της Ελλάδας στον πίνακα μεταλλίων
Το 20ό παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου ολοκληρώθηκε στο Τόκιο, με τις ΗΠΑ να κυριαρχούν στον πίνακα των μεταλλίων. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με ένα μετάλλιο, το ασημένιο από τον Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ.
Στο σύνολο πενήντα μία (51) χώρες μπήκα στον πίνακα των μεταλλίων και η Ελλάδα με το ένα ασημένιο μετάλλιο, μαζί με άλλες 13 χώρες, βρέθηκε στην 27η θέση.
Η ομάδα των ΗΠΑ κυριάρχησε, κατακτώντας 26 συνολικά μετάλλια, που μεταφράζονται σε 16 χρυσά, πέντε ασημένια και πέντε χάλκινα.
Η Κένυα όλα τα χρυσά από τα 800μ. μέχρι τον μαραθώνιο στις γυναίκες
Δεύτερη δύναμη στον κόσμο αναδείχθηκε η Κένυα, με επτά χρυσά, δύο ασημένια και δύο χάλκινα μετάλλια. Το αξιοσημείωτο είναι ότι τα έξι από τα επτά χρυσά μετάλλια κατακτήθηκαν από τις αθλήτριες της Κένυας στις αποστάσεις.
Συγκεκριμένα η Κένυα πήρε όλο το χρυσάφι στις γυναίκες στα 800μ., στα 1.500μ., στα 5.000μ., στα 10.000μ., στα 3.000μ. στιπλ και στον μαραθώνιο! Σε ατομικό επίπεδο η Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια (100μ., 200μ., 4Χ100μ.), τα περισσότερα από κάθε αθλητή κι αθλήτρια στη διοργάνωση.
Melissa Jefferson-Wooden 🇺🇸 completes the treble at the Tokyo 2025 World Championships!— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 21, 2025
100m - 10.61 (CR) 🥇
200m - 21.68 (PB) 🥇
4x100m - 41.75 🥇
She is ONLY the second woman in history after Shelly-Ann Fraser-Pryce 🇯🇲 to win all 3 at the World Championships! pic.twitter.com/kXcewNtYUO
Το 21ο παγκόσμιο πρωτάθλημα θα φιλοξενηθεί στο Πεκίνο από τις 11 μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2027.
Η πρώτη εξάδα στον πίνακα μεταλλίων
1.ΗΠΑ 25 (16-5-5)
2.Κένυα 11 (7-2-2)
3.Καναδάς 5 (3-1-1)
4.Ολλανδία 6 (2-2-2)
5.Μποτσουάνα 3 (2-1-0)
6.Νέα Ζηλανδία 3 (2-0-1)
Συνολικά ο πίνακας των μεταλλίων εδώ
COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.