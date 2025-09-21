Οι ΗΠΑ κατέκτησε με χαρακτηριστική άνεση την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, πού βρέθηκε η Ελλάδα με το ασημένιο από τον Εμμανουήλ Καραλή.

Το 20ό παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου ολοκληρώθηκε στο Τόκιο, με τις ΗΠΑ να κυριαρχούν στον πίνακα των μεταλλίων. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με ένα μετάλλιο, το ασημένιο από τον Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ.

Στο σύνολο πενήντα μία (51) χώρες μπήκα στον πίνακα των μεταλλίων και η Ελλάδα με το ένα ασημένιο μετάλλιο, μαζί με άλλες 13 χώρες, βρέθηκε στην 27η θέση.

Η ομάδα των ΗΠΑ κυριάρχησε, κατακτώντας 26 συνολικά μετάλλια, που μεταφράζονται σε 16 χρυσά, πέντε ασημένια και πέντε χάλκινα.

Η Κένυα όλα τα χρυσά από τα 800μ. μέχρι τον μαραθώνιο στις γυναίκες

Δεύτερη δύναμη στον κόσμο αναδείχθηκε η Κένυα, με επτά χρυσά, δύο ασημένια και δύο χάλκινα μετάλλια. Το αξιοσημείωτο είναι ότι τα έξι από τα επτά χρυσά μετάλλια κατακτήθηκαν από τις αθλήτριες της Κένυας στις αποστάσεις.

Συγκεκριμένα η Κένυα πήρε όλο το χρυσάφι στις γυναίκες στα 800μ., στα 1.500μ., στα 5.000μ., στα 10.000μ., στα 3.000μ. στιπλ και στον μαραθώνιο! Σε ατομικό επίπεδο η Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια (100μ., 200μ., 4Χ100μ.), τα περισσότερα από κάθε αθλητή κι αθλήτρια στη διοργάνωση.

Melissa Jefferson-Wooden 🇺🇸 completes the treble at the Tokyo 2025 World Championships!



100m - 10.61 (CR) 🥇

200m - 21.68 (PB) 🥇

4x100m - 41.75 🥇



She is ONLY the second woman in history after Shelly-Ann Fraser-Pryce 🇯🇲 to win all 3 at the World Championships! pic.twitter.com/kXcewNtYUO — Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 21, 2025

Το 21ο παγκόσμιο πρωτάθλημα θα φιλοξενηθεί στο Πεκίνο από τις 11 μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2027.

Η πρώτη εξάδα στον πίνακα μεταλλίων

1.ΗΠΑ 25 (16-5-5)

2.Κένυα 11 (7-2-2)

3.Καναδάς 5 (3-1-1)

4.Ολλανδία 6 (2-2-2)

5.Μποτσουάνα 3 (2-1-0)

6.Νέα Ζηλανδία 3 (2-0-1)

