Η Οντίρα πήρε το ρεκόρ από την Κρατοσβίλοβα στα 800μ.

Η Λίλιαν Οντίρα με 1:54.62 στα 800μ. κατέρριψε το 42χρονο ρεκόρ αγώνων που ανήκε στη Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα κι έγινε πρωταθλήτρια κόσμου στο Τόκιο, χαλώντας τα σχέδια της Μ. Βρετανίας.

Η Μεγάλη Βρετανία φιλοδοξούσε να πανηγυρίσει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στα 800μ. γυναικών στα παγκόσμια πρωταθλήματα, όμως δεν υπολόγισε τη Λίλιαν Οντίρα.

Η 26χρονη από την Κένυα αιφνιδίασε όλες τις αντιπάλους της στην τελική ευθεία και έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια με 1:54.62. Η Οντίρα κατέρριψε το παλαιότερο ρεκόρ αγώνων, που είχε η Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα με 1:54.68 από την πρώτη διοργάνωση στο Ελσίνκι το 1983, ενώ πέτυχε και την 7η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Παράλληλα διατήρησε τα πρωτεία για την Κένυα στο αγώνισμα, καθώς διαδέχθηκε τη Μέρι Μόρα, που τερμάτισε 7η σε 1:57.10. Η Μεγάλη Βρετανία αντί για το 1-2, έκανε το 2-3, με την Τζόρτζια Χάντελ Μπελ να κατακτά το ασημένιο με ατομικό ρεκόρ στο 1:54.90 και την Κέλι Χόντγκινσον να παίρνει το χάλκινο με 1:54.91.

Ο Χόκερ πρωταθλητής κόσμου στα 5.000μ., «εξαφανίστηκαν» οι Αφρικανοί



Ο Κόουλ Χόκερ είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στα 5.000μ. ανδρών, με τον 24χρονο από τις ΗΠΑ να γράφει τη δική του ιστορία. Ο Χόκερ μετά τον τίτλο του ολυμπιονίκη στα 1.500μ. στο Παρίσι, έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής στο Τόκιο, έχοντας τις περισσότερες δυνάμεις και τερματίζοντας σε 12:58.30.

Οι ΗΠΑ μετά τον Μπέρναντ Λάγκατ στην Οσάκα το 2007, αναδεικνύουν για δεύτερη φορά παγκόσμιο πρωταθλητή στα 5.000μ. σε έναν τελικό που δεν είχε στο βάθρο αθλητή που εκπροσωπούσε χώρα της Αφρικής. Κάτι που είχε να συμβεί 42 χρόνια κι από το 1ο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Ελσίνκι το 1983.

Ο Χόκερ έκανε κούρσα αναμονής, ήταν 12ος στα 4.600μ., στην ευθεία και πριν από τα 4.800μ. είχε βρεθεί στην 5η θέση και στην τελική ευθεία εξαπέλυσε την επίθεσή του, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Ο Ισαάκ Κιμελί, γεννημένος στην Κένυα, αλλά αγωνιζόμενος για το Βέλγιο, πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 12:58.78, ενώ ο Γάλλος, Τζίμι Γκρεσιέ μετά το χρυσό μετάλλιο στα 10.000μ., τώρα κατέκτησε το χάλκινο με 12:59.33. Και η Αφρική, είχε για καλύτερο τον Μπινιάμ Μεχαρί, με τον Αιθίοπα στο τέλος να μένει στην 5η θέση σε 12:59.95.

Ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίτσεν, παγκόσμιος πρωταθλητής στο Γιουτζίν το 2022 και στη Βουδαπέστη το 2023, φανερά ανέτοιμος από την απουσί αγώνων, τερμάτισε στη 10η θέση σε 13:02.00.

