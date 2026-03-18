Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς διαφωνούν κάθετα σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον του παίκτη και τα παιχνίδια που απομένουν τη φετινή σεζόν στο NBA.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, οι Μπακς ζήτησαν από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην αγωνιστεί στο υπόλοιπο της σεζόν, καθώς το Μιλγουόκι δεν έχει ελπίδες για είσοδο στα play offs, κάτι με το οποίο ο Greek Freak δεν συμφωνεί.

The Milwaukee Bucks want Giannis Antetokounmpo to shut down for the remainder of the season after his latest injury and the team's playoff chances dwindled, but Antetokounmpo has refused the team's requests and wants to play again, sources tell ESPN. March 18, 2026

Οι Μπακς μετρούν ρεκόρ 28-40 και βρίσκονται στην 11η θέση της Ανατολής, έχουν επτά νίκες λιγότερες από τους 10ους Χόρνετς και εννέα νίκες λιγότερες από τους ένατους Σίξερς και τους όγδοους Χοκς, ενώ απομένουν ακόμη 14 ματς για τα Ελάφια την φετινή σεζόν.

Σύμφωνα πάντα με τον Σαμς Σαράνια, έχουν γίνει πολλά μίτινγκς για την κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την υπερέκταση που υπέστη ο Έλληνας σταρ στο γόνατο, με το αν πρέπει να επιστρέψει στη δράση ή όχι να αποτελεί τον βασικό λόγω διαφωνιών.

Τη φετινή σεζόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετράει 27.6 πόντους. 9.8 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ, έχοντας όμως αγωνιστεί σε μόλις 35 παιχνίδια.