ΠΑΟΚ: Πότε και με ποιον παίζει στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup. Ο δικέφαλος του «βορρά», παρότι ηττήθηκε από το Περιστέρι με 88-80, είχε στην «πλάτη» του το +24 από τον πρώτο αγώνα και πανηγύρισε την πρόκρισή του.
Στα ημιτελικά θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού Μούρθια - Ρέτζο Εμίλια. Αξίζει να σημειωθεί πως η ισπανική ομάδα είχε επικρατήσει στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι με 85-84 και με νίκη θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά.
Οι δύο αγώνες των ημιτελικών είναι προγραμματισμένοι για 1η και 8η Απριλίου αντίστοιχα.
- ΠΑΟΚ – Μούρθια/Ρέτζο Εμίλια (1 Απριλίου)
- Μούρθια/Ρέτζο Εμίλια – ΠΑΟΚ (8 Απριλίου)
