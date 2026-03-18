Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup και εκεί θα βρει μία εκ των Μούρθια ή Ρέτζο Εμίλια.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup. Ο δικέφαλος του «βορρά», παρότι ηττήθηκε από το Περιστέρι με 88-80, είχε στην «πλάτη» του το +24 από τον πρώτο αγώνα και πανηγύρισε την πρόκρισή του.

Στα ημιτελικά θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού Μούρθια - Ρέτζο Εμίλια. Αξίζει να σημειωθεί πως η ισπανική ομάδα είχε επικρατήσει στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι με 85-84 και με νίκη θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά.

Οι δύο αγώνες των ημιτελικών είναι προγραμματισμένοι για 1η και 8η Απριλίου αντίστοιχα.