Σε μία πολύ ωραία χειρονομία προέβη ένας φίλος του στίβου και θαυμαστής του Νόα Λάιλς, χαρίζοντάς του μία φιγούρα από το αγαπημένο anime του Αμερικανού αθλητή. Δείτε το βίντεο...

Ο Νόα Λάιλς έζησε εκπληκτικές στιγμές στο Τόκιο και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου. Ο Αμερικανός αθλητής για τέταρτη διαδοχική φορά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200μ. κατακτώντας παράλληλα και το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ.

Βέβαια, η πιο ωραία στιγμή που βίωσε ο 28χρονος ήταν όταν κατά τη διάρκεια της υπογραφής αυτόγραφων, ένας θαυμαστής του χάρισε μία φιγούρα anime. Όπως φαίνεται στο βίντεο η φιγούρα αυτή είναι από σειρά κινουμένων σχεδίων Dragon Ball και όπως φαίνεται μοιάζει να είναι ο βασικός χαρακτήρας αυτού, o Goku.

Η αφορμή πίσω από το δώρο στον Νόα Λάιλς

Ο Νόα Λάιλς είναι λάτρης των anime και αυτό το κάνει ξεκάθαρο σε κάθε ευκαιρία που του παρουσιάζεται. Πολλές φορές κάνει κινήσεις από τις αγαπημένες του σειρές και μία από αυτές είναι το Dragon Ball Z. Ένας από αγαπημένους τους χαρακτήρες είναι ο Goku, από τον οποίο έχει αντλήσει την signature move του "Kamehameha".

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Αμερικανός αθλητής έχει δημοσιεύσει στο προσωπικό του λογαριασμό φωτογραφίες, με τον εν λόγω πανηγυρισμό ή κάτι με παρεμφερές περιεχόμενο.

