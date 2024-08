Λάιλς για Γιόκιτς: «Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός» (vid)

Ο Νόα Λάιλς παραδέχτηκε σε μία πρόσφατη εκπομπή ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Νίκολα Γιόκιτς.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024 βρίσκονται ήδη στο παρελθόν. Ο Νόα Λάιλς ήταν ένας από τους χρυσούς ολυμπιονίκες έχοντας πάρει την πρώτη θέση σε έναν τρομερό τελικό στα 100 μέτρα ανδρών.

Ο ίδιος πριν από μερικούς μήνες είχε προκαλέσει έναν μικρό χαμό με τις δηλώσεις του όπου είχε εκφράσει την απορία του για την τάση που έχει οι ομάδες του NBA να χρησιμοποιούν τον τίτλο «World Champions», δηλαδή «Παγκόσμιοι Πρωταθλητές».

Ο 27χρονος σπρίντερ σε μία πρόσφατη παρουσία του σε διαδικτυακή εκπομπή, αποκάλυψε ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Νίκολα Γιόκιτς! Πιο συγκεκριμένα σε ερώτηση που του έγινε για τον Σέρβο σέντερ και το αν πιστεύει πως είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός».

Shannon Sharpe: “Is Nikola Jokic one of the best players in the world?”



Noah Lyles: “Imma be honest, I don’t know who that is.” 👀



(via @NightcapShow_)pic.twitter.com/Op3RVfczGP