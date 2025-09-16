Πώς είναι να βλέπεις από κοντά τον Μόντο να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ;

Η Πηνελόπη Γκιώνη βρισκόταν εντός σταδίου όταν ο Μόντο Ντουπλάντις έκανε το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του και παρ’ ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπε να κάνει θαύματα, εντυπωσιάστηκε.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Το ότι ο Μόντο Ντουπλάντις έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, σχεδόν δεν αποτελεί είδηση. Αυτό που ζήσαμε, όμως, στο Ολυμπιακό στάδιο του Τόκιο, είναι είδηση.

Από τη στιγμή που ο Μόντο είναι σε έναν αγώνα, η σκέψη πως το παγκόσμιο ρεκόρ μπορεί να πέσει υπάρχει στο μυαλό όλων μας. Ωστόσο, όταν αυτό πράγματι συμβαίνει, είναι απόλαυση.

Στον τελικό του επί κοντώ, ο Σουηδός σούπερ σταρ μπήκε με στόχο να κατακτήσει το τέταρτο συνεχόμενο παγκόσμιο χρυσό σε ανοιχτό. Και αφού το κατάφερε αυτό, ξεπερνώντας τα 6.15μ με τον Εμμανουήλ Καραλή να έχει ξεπεράει τα 6.00μ, απόφασισε να ξεκινήσει τα κόλπα.

Όταν ένας αθλητής στα κάθετα άλματα μένει στον αγώνα μόνος, μπορεί να βάλει τον πήχη όσο ψηλά θέλει και έτσι ο Μόντο τον τοποθέτησε στα 6.30μ. Μόλις οι οθόνες στον αγωνιστικό χώρο έγραψαν 6.30μ, το κοινό ξετρελάθηκε. Δεν βλέπεις κάθε μέρα έναν άνθρωπο να πηδάει κάθετα προς τα 6.30μ με ένα κοντάρι. Είναι εντυπωσιακό.

Οι speakers του σταδίου ήταν όσο πορωμένοι ήμασταν κι εμείς και το πέρασαν και στο κοινό. Κατάφεραν να τους σηκώσουν όλους από τη θέση τους, 60.000 άνθρωποι όρθιοι κοιτούσαν τον Μόντο Ντουπλάντις. Εκείνος, όμως, κοιτούσε μόνο τον πήχη. Στέκεται στον διάδρομο, σηκώνει το κοντάρι και το κοινό αρχίζει να χειροκροτά. Όλοι οι θεατές, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, όλοι οι αθλητές που βρίσκονταν μέσα. Και ξεκινάει να τρέχει. Το χειροκρότημα κορυφωνόταν, μαζί με τις φωνές του κοινού, σε σημείο που ήταν ανατριχιαστικό. Ο Μόντο το έριξε αλλά δεν πειράζει. Είχε άλλες δύο προσπάθειες και τον έχουμε δει να κάνει ρεκόρ με την τρίτη, δεν θα ήταν η πρώτη φορά. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό συνέβη και στη δεύτερη προσπάθεια, και πάλι το έριξε.

Πριν την τρίτη προσπάθεια τον είδαμε να μιλάει με τον Μανόλο, λογικά του έδινε συμβουλές ο δικός μας για να το περάσει. Κάτι θα ξέρει. Έπειτα οι δύο μεταλλιούχοι, Καραλής και Μάρσαλ, μαζί με τον Αμερικανό Κέντριξ, που ήταν τέταρτος, έκαναν το δικό τους καφενείο στην άκρη περιμένοντας τον Ντουπλάντις.

Στην τρίτη προσπάθεια, όλα τα αγωνίσματα είχαν ολοκληρωθεί, ο Μόντο ήταν ο μόνος που αγωνιζόταν ακόμα. Όλοι οι φωτογράφοι είχαν μαζευτεί γύρω του, όλα τα μάτια κοιτούσαν αυτόν, στα ηχεία έπαιζε Abba, το κοινό χειροκροτούσε. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδανική για εκείνο το άλμα. Και ο Μόντο το κάνει! Μανόλο, Μάρσαλ, Κέντριξ τρέχουν πάνω του, τον αγκαλιάζουν, τον σηκώνουν στον αέρα. Χάρηκαν όσο και ο Μόντο.

Άρχισε να τρέχει πανηγυρίζοντας και μαζί του και όλοι οι φωτογράφοι έτρεχαν πίσω του. Κάθε κλικ ήταν και μια ιστορική στιγμή.

Ο τύπος τρελάθηκε. Έτρεχε, φώναζε, πανηγύριζε, μας έδειχνε τα μπράτσα του, χαμογελούσε, έψαχνε να βρει τους γονείς του. Παράλληλα, οι φωτογράφοι δεν τον άφηναν να κάνει ρούπι μόνος του. Κάποια στιγμή ανέβηκε σε ένα υπερυψωμένο σημείο του σταδίου, άνοιξε τα χέρια και αποθεώθηκε από το κοινό (οι φωτογράφοι ακόμη εκεί, έσπρωχναν ο ένας τον άλλον, έριχναν αγκωνιές και γενικά πάλευαν σώμα με σώμα για την καλύτερη φωτογραφία). Κάποιες φωτογραφίες, ήταν πραγματικά εντυπωσιακές.

Όμως, πόσο απίστευτος πρέπει να είναι κανείς για να πανηγυρίσει ένα τέτοιο επίτευγμα με τα ηχεία να παίζουν ένα δικό του τραγούδι; Γιατί ο Ντουπλάντις, πέρα από όλα τα άλλα ταλέντα του και ενδιάμεσα από τα παγκόσμια ρεκόρ, έβγαλε και δύο τραγούδια μέσα στο 2025: το “BOP” και το “4L”.

Λίγο πιο μετά τσέκαρα την επίδοση. Ακραίο το 6.30μ αλλά τι σημαίνει για τον στίβο στην πραγματικότητα; Βαθμολογείται με 1350 βαθμοί και θα το συγκρίνουμε με τις επιδόσεις του legend Γιουσέιν Μπολτ για να αντιληφθείτε το μέγεθος. Είναι 2 βαθμούς μακριά από το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200μ και 6 βαθμοί από το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μ. Τόσο καλή επίδοση.

Ακόμη κι αν ήξερα τρόπο με σιγουριά, λοιπόν, πως το παγκόσμιο ρεκόρ θα “σπάσει” πάλι θα ήθελα να είμαι εκεί να το δω να συμβαίνει. Η στιγμή δεν τελείωσε όταν ο Μόντο έπεσε στο στρώμα αφού είχε περάσει το 6.30μ αλλά αρκετή ώρα αργότερα και έγινε μία από αυτές τις ιστορίες για την οποία θα μιλάω πάντα με πολύ ενθουσιασμό. Στα επόμενα.

