Παναθηναϊκός: Το υπογκρούπ για την κλήρωση των playoffs του Conference League
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Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους υποψήφιους αντιπάλους του στα playoffs του Europa Conference League, λίγο πριν την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα (3/8,15:00).
Λίγο πριν τη σημερινή κλήρωση για τα playoffs του Europa Conference League, ο Παναθηναϊκός έμαθε τους πιθανούς αντίπαλούς του εφόσον φυσικά πρώτα αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.
Θυμίζουμε ότι οι αγώνες του Europa και Conference League είναι προγραμματισμένοι για τις 20 και 27 Αυγούστου.
Αναλυτικά το υπογκρούπ του Παναθηναϊκού
- Χάποελ Τελ Αβίβ vs Κατοβίτσε
- Μπενφίκα vs Χαρτς*
- Χράντετς Κράλοβε vs Μπεσίκτας*
- HJK Ελσίνκι vs Mάδεργουελ
- Βαλούρ vs Νόρτζελαντ
*Είναι ζευγάρια Europa League, αντίπαλος του Παναθηναϊκού θα είναι η αποκλεισμένη ομάδα.
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