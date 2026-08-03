Ο ΟΦΗ έμαθε το υπογκρούπ στο οποίο θα βρίσκεται στην κλήρωση των playoffs του Europa League.

Ιδιαίτερα απαιτητικούς αντιπάλους περιλαμβάνει το υπογκρούπ στο οποίο βρίσκεται ο ΟΦΗ ενόψει της κλήρωσης των playoffs του Europa League, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα (03/08) στις 14:00.

Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα τους βρίσκονται σύλλογοι όπως η Μπενφίκα και η Μπεσίκτας, αλλά και οι Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Λεχ Πόζναν.

Οι Ομιλίτες θα μάθουν αργότερα σήμερα ένα ζευγάρι από το οποίο ο νικητής θα είναι ο αντίπαλός τους για την είσοδο στη League Phase της διοργάνωσης.

Το υπογκρούπ του ΟΦΗ