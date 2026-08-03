ΟΦΗ: Το υπογκρούπ πριν την κλήρωση για τα playoffs του Europa League
Ιδιαίτερα απαιτητικούς αντιπάλους περιλαμβάνει το υπογκρούπ στο οποίο βρίσκεται ο ΟΦΗ ενόψει της κλήρωσης των playoffs του Europa League, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα (03/08) στις 14:00.
Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα τους βρίσκονται σύλλογοι όπως η Μπενφίκα και η Μπεσίκτας, αλλά και οι Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Λεχ Πόζναν.
Οι Ομιλίτες θα μάθουν αργότερα σήμερα ένα ζευγάρι από το οποίο ο νικητής θα είναι ο αντίπαλός τους για την είσοδο στη League Phase της διοργάνωσης.
Το υπογκρούπ του ΟΦΗ
- Μπενφίκα - Χάρτς
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας
- Λεχ Πόζναν - Κλάκσβικ
- Χράντεκ Κραλόβε - Μπεσίκτας
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.