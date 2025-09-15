Το έκανε ξανά! Δεν έχει κουράζεται να κάνει νέα ρεκόρ ο Μόντο Ντουπλάντις. Ο Σουηδός... πέταξε στα 6.30μ. και κατέρριψε το δικό του ρεκορ για 14η φορά...

Ο τελικός του επι κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου είχε... κερασάκι στην τούρτα με τον Μόντο Ντουπλάντις να κάνει ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ στην καριέρα του, κάνοντας προσπάθεια στα 6.30μ. καταρρίπτοντας το προσωπικό του ρεκόρ για 14η φορά.

Ο Σουηδός αθλητής, έχοντας εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο, δοκίμασε για ακόμη μία φορά να σπάσει το ρεκόρ του αγωνίσματος. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού δοκίμασε δύο φορές, στις οποίες με το γόνατο έριξε τον πήχη κάτω, με την τρίτη να είναι και η... φαρμακερή.

Ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6.30μ και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό που βρέθηκε στο στάδιο του Τόκιο για να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των κορυφαίων αθλητών του κόσμου.

Tα 14 παγκόσμια ρεκόρ του Ντουπλάντις

6.17μ. Τορούν 8/2/2020

6.18μ. Γλασκώβη 15/2/2020

6.19μ. Βελιγράδι 7/3/2022

6.20μ. Βελιγράδι 20/3/2022

6.21μ. Γιουτζίν 24/7/2022

6.22μ. Κλερμόν-Φεράν 25/2/2023

6.23μ. Γιουτζίν 17/9/2023

6.24μ. Ξιανμέν 20/4/2024

6.25μ. Παρίσι 5/8/2024

6.26μ. Χορζόφ 25/8/2024

6.27μ. Κλερμόν-Φεράν 28/2/2025

6.28μ. Στοκχόλμη 15/6/2025

6.29μ. Βουδαπέστη 12/8/2025

6.30μ. Τόκυο 15/9/2025

