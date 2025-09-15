Ντουπλάντις: Πάλι πέταξε στα ουράνια και έκανε Παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.30μ.
Ο τελικός του επι κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου είχε... κερασάκι στην τούρτα με τον Μόντο Ντουπλάντις να κάνει ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ στην καριέρα του, κάνοντας προσπάθεια στα 6.30μ. καταρρίπτοντας το προσωπικό του ρεκόρ για 14η φορά.
Ο Σουηδός αθλητής, έχοντας εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο, δοκίμασε για ακόμη μία φορά να σπάσει το ρεκόρ του αγωνίσματος. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού δοκίμασε δύο φορές, στις οποίες με το γόνατο έριξε τον πήχη κάτω, με την τρίτη να είναι και η... φαρμακερή.
Ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6.30μ και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό που βρέθηκε στο στάδιο του Τόκιο για να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των κορυφαίων αθλητών του κόσμου.
Δείτε ΕπίσηςΚαραλής: Τα μετάλλια της καριέρας του Μανόλο
Tα 14 παγκόσμια ρεκόρ του Ντουπλάντις
- 6.17μ. Τορούν 8/2/2020
- 6.18μ. Γλασκώβη 15/2/2020
- 6.19μ. Βελιγράδι 7/3/2022
- 6.20μ. Βελιγράδι 20/3/2022
- 6.21μ. Γιουτζίν 24/7/2022
- 6.22μ. Κλερμόν-Φεράν 25/2/2023
- 6.23μ. Γιουτζίν 17/9/2023
- 6.24μ. Ξιανμέν 20/4/2024
- 6.25μ. Παρίσι 5/8/2024
- 6.26μ. Χορζόφ 25/8/2024
- 6.27μ. Κλερμόν-Φεράν 28/2/2025
- 6.28μ. Στοκχόλμη 15/6/2025
- 6.29μ. Βουδαπέστη 12/8/2025
- 6.30μ. Τόκυο 15/9/2025
COSMOTE TELEKOM. Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου και Μεγάλος Χορηγός ΣΕΓΑΣ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.