Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης, Μίλτος Τεντόγλου, μπαίνει στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου στο Τόκιο με τον προκριματικό μήκους ανδρών.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Ο κάτοχος του τίτλου του μήκους ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, Μίλτος Τεντόγλου, μπαίνει στη μάχη της διατήρησης του τίτλου τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, που στο Παγκόσμιο του 2023 είχε κατακτήσει το χρυσό στην τελευταία προσπάθεια με άλμα στα 8.52μ, ήρθε στο Τόκιο με την κορυφαία επίδοση στον κόσμο με 8.46μ (από το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων στίβου στη Μαδρίτη) όμως οι τελευταίοι του αγώνες δεν ήταν αυτοί που μας έχει συνηθίσει. Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι αντιμετώπισε τραυματισμούς οι οποίοι τον κράτησαν πίσω και αυτή τη στιγμή, αφού έχει κάνει σημαντική προσπάθεια να αναρρώσει σύντομα, φαίνεται πως είναι καλύτερα.

Το πρώτο βήμα είναι η πρόκριση στον τελικό με ένα άλμα, όπως συνηθίζει να κάνει στους μεγάλους αγώνες. Ο Τεντόγλου αγωνίζεται στο Α γκρουπ, ως δεύτερος στη σειρά, με το όριο για απευθείας πρόκριση είναι 8.15μ.

Οι αντίπαλοι του είναι οι... γνωστοί, με τον Γουέιν Πίνοκ από την Τζαμάικα να αποετλεί τη μεγάλη απουσία του αγωνίσματος. Ωστόσο, Φουρλάνι, Εχάμερ, Άντκοκ, ΜακΛάουντ και Γκέιλ μεταξύ άλλων θα διεκδικήσουν αρχικά τη θέση τους στον τελικό.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 15/9 στις 14:40 και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.

