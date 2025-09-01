Ο Γιώργος Πομάσκι μίλησε στο Gazzetta για την αγωνιστική κατάσταση του Μίλτου Τεντόγλου, παραμονή του ταξιδιού στο Τόκιο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Το πρώτο γκρουπ της εθνικής ομάδας στίβου αναχωρεί το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) για το Τόκιο και το επερχόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα (13-21 Σεπτεμβρίου).

Ο Μίλτος Τεντόγλου καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή από τη Βουδαπέστη το 2023, κάτι που για τελευταία φορά στην ιστορία της διοργάνωσης πέτυχε ο Ντουάιτ Φίλιπς (2009-2011).

Ο Τεντόγλου σε μια δύσκολη σεζόν, με προβλήματα υγείας στον κλειστό, σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων στις 28 Ιουνίου στη Μαδρίτη, έβγαλε άλμα στα 8,46μ., για την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

«Υπάρχει άτομο που να μην πιστεύει ότι ο Μίλτος θα είναι στο εκατό τοις εκατό;»

Ο τεχνικός του Γιώργος Πομάσκι μιλώντας στο Gazzetta στη διάρκεια της Media Day, που διοργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ, αποκάλυψε πως ο αθλητής πριν από μερικές ημέρες έκανε μαγνητική τομογραφία, με τα αποτελέσματα να είναι καθαρά.

Μίλησε για τις προσδοκίες με την επιστροφή του στο Τόκιο, όπου το καλοκαίρι του 2021 έγινε ολυμπιονίκης, καθώς και για τον Εμμανουήλ Τεντόγλου, την Ελίνα Τζένγκο και τι περιμένει συνολικά από την εθνική ομάδα.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Πομάσκι



«Μετά από εννέα χρόνια γεμάτα ένταση, προπονήσεις, αγώνες λογικό είναι να εμφανιστούν και κάποια μικροπροβλήματα. Έτυχε να έχει και κακό καιρό στους τελευταίους αγώνες, κάπου δεν μας έφθανε η φόρα, κάπου ήταν το ταρτάν που δεν αρέσει στον Μίλτο κι όλα αυτά τον έβγαλαν από τον ρυθμό του, από την τεχνική του, είχε κάποια άστοχα πατήματα, που προκάλεσαν κάποια μικρά πονάκια. Αλλά όλα είναι ευχάριστα, γιατί προχθές έκανε μαγνητική τομογραφία, όλα είναι καθαρά και σήμερα ήταν "φωτιά". Υπάρχει άτομο που να μην πιστεύει ότι ο Μίλτος θα είναι στο εκατό τοις εκατό;»

Ο Πομάσκι απαντάει για τον Μίλτο Τεντόγλου με... ατακάρες! pic.twitter.com/QUcaK9Cps5 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 1, 2025

Για τον Εμμανουήλ Καραλή είπε: «Το μετάλλιο είναι σίγουρο. Στη Ζυρίχη δοκίμασε τα νέα κοντάρια, πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα είναι ακόμα πιο σίγουρος, θα βάλει ακόμα πιο δυναμικά το κοντάρι και θα επιτεθεί και το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο».

Για πρόβλεψη μεταλλίων

«Δεν μπορώ να αφήσω με τίποτα εκτός την Τζένγκο. Έχουμε νέα παιδιά με ενθουσιασμό, θα χαρώ ακόμα αν έχουμε τρεις με τέσσερις τελικούς».