Η «Γαλανόλευκη» επικεντρώνεται στα ματς της πρώτης κατηγορίας του Nations League αλλά πριν από αυτό θα έχει τουλάχιστον 2 φιλικά ματς.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται να αντιμετωπίσει τον Μάρτιο σε φιλική αναμέτρηση στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης την Ουγγαρία. Εκτός αυτού και πέραν αυτού του δυνατού φιλικού το επόμενο διάστημα θα οριστικοποιηθεί το ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα κοντραριστεί η Εθνική Ελλάδας (σε ένα ακόμα φιλικό τεστ). Ενδέχεται αυτό το 2ο φιλικό να γίνει στην επαρχία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.