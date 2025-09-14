Βολή άνω των 70 μέτρων έριξε η Σταματία Σκαρβέλη, η οποία όμως δεν ήταν αρκετή για να της δώσει το εισιτήριο για τον τελικό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Σε έναν ακόμη προκριματικό Παγκοσμίου πρωταθλήματος αγωνίστηκε η πρωταθλήτρια της σφυροβολίας Σταματία Σκαρβέλη, η οποία παρ' ότι έβαλε τα δυνατά της δεν κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στις 12 φιναλίστ του τελικού.

Η Ελληνίδα ρίπτρια ξεκίνησε τον αγώνα της πολύ καλά, με βολή άνω των 70 μέτρων και συγκεκριμένα έστειλε τη σφύρα στα 70.05μ. Στη δεύτερη προσπάθεια, κατέγραψε βολή στα 67.18μ και μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης προσπάθειας, βρισκόταν εκτός της 12άδας που θα προκρινόταν στον τελικό καθώς χρειαζόταν μία βολή άνω των 70.70μ.

Στην τρίτη της προσπάθεια, έριξε τη βολή όμως στη συνέχεια την έβγαλε άκυρη καθώς είδε πως είναι κοντά στα 65 μέτρα και δεν θα της έδινε τελικά την πρόκριση στον τελικό. Έτσι ολοκλήρωσε στη 15η θέση στο σύνολο.

Η Σκαρβέλη έκανε μία ακόμη καλή εμφάνιση μέσα στη σεζόν, αποδεικνύοντας τη σταθερότητά της.

