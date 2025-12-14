Σπόρτινγκ: Ντοπιέτα σε... ασίστ ο Βαγιαννίδης, εξάρα τα Λιοντάρια
Δεν έδειξε έλεος η Σπόρτινγκ που επέστρεψε στις νίκες στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Και για πρωταγωνιστή είχε τον… ασταμάτητο σερβιτόρο Γιώργο Βαγιαννίδη. Ο Έλληνας διεθνής ξεκίνησε βασικός, μοίρασε δύο ασίστ και έβαλε την υπογραφή του στην εκκωφαντική εξάρα (6-0) επί της Άβες που ανέβασε τα Λιοντάρια στο -2 από την πρωτοπόρο Πόρτο και μάλιστα με ματς λιγότερο. Από τον πάγκο ήρθε ο Φώτης Ιωαννίδης που πέρασε ως αλλαγή στο 55ο λεπτό του ματς.
Η ομάδα του Μπόρζες δεν άφησε κανένα περιθώριο στην αντίπαλό της και φρόντισε να… σκοτώσει τα όνειρά της από νωρίς, μέσα σε πέντε μόλις λεπτά. Ο Σουάρες άνοιξε το σκορ στο 32’, στο 35’ ο Βαγιαννίδης έκανε εξαιρετική προσπάθεια από δεξιά και έδωσε άψογη ασίστ στον Αραούχο.
Δύο λεπτά μετά ο Κατάμο έκανε το 3-0 και αμέσως μετά την ανάπαυλα ο Βαγιαννίδης και ο Αραούχο πάτησαν κάτι σαν… copy paste στη συνεργασία τους. Αυτή τη φορά πάντως, ο Έλληνας διεθνής έδωσε έτοιμο στον Ουρουγουανό που σκόραρε σε κενή εστία. Ο Βαγιαννίδης έφτασε τις 5 ασίστ με τη φανέλα της Σπόρτινγκ. Σουάρες (53’) και Κατάμο (90+3’) διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.
